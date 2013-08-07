еутпуБерик ЖАНКЕЕВ, ранее возглавлявший областное управление физической культуры, спорта и туризма, объявлен розыск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу агентства финансовой полиции. Напомним, департамент финансовой полиции по Атырауской области возбудил уголовное дело в отношении экс-начальника управления физической культуры, спорта и туризма Берика ЖАНКЕЕВА и руководства областной волейбольной команды “Атырау” по фактам хищения почти четверти миллиарда тенге бюджетных средств. В частности, следствием было установлено, что Берик ЖАНКЕЕВ, директор областной волейбольной команды “Атырау” Женисбек МУХАНБЕТЖАНОВ, бухгалтер команды Светлана ХАРЬКИНА и главный тренер команды Александр ЗАПЕВАЛОВ похитили 253 миллионов тенге. Средства были выделены на заграничные командировки учебно-тренировочных сборов волейбольной команды в 2008-2012 годах. Кроме того, 25 мая текущего года в отношении экс-главы облспорта и его подельников было возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой. Отметим, что директор команды Женисбек МУХАМЕДЖАНОВ и тренер команды Александр ЗАПЕВАЛОВ уже арестованы.