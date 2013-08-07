Напомним, департамент финансовой полиции по Атырауской области возбудил уголовное дело в отношении экс-начальникаи руководства областной волейбольной команды “Атырау” по фактам хищения почти четверти миллиарда тенге бюджетных средств. В частности, следствием было установлено, что Берик ЖАНКЕЕВ,похитили 253 миллионов тенге. Средства были выделены на заграничные командировки учебно-тренировочных сборов волейбольной команды в 2008-2012 годах. Кроме того, 25 мая текущего года в отношении экс-главы облспорта и его подельников было возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства организованной преступной группой. Отметим, чтоуже арестованы.