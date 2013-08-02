фото с сайта forbes.ua фото с сайта forbes.ua Казахстан начал проверку украинских конфет в связи с информацией о содержании в них ядовитых веществ, сообщает «Седьмой канал». По заявлению главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, в шоколаде молочном «Roshen» обнаружен бензопирен, который может стать причиной онкологических заболеваний. «На сегодняшний день получено официальное подтверждение от Роспотребнадзора о том, что продукция «Roshen» не соответствует техническому регламенту Таможенного союза. Аналогичные проверки начаты санитарной службой Казахстана. При выявлении несоответствия реализация данной продукции будет у нас приостановлен\о», - сказала Марал Рахимжанова, главный эксперт комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК. Сегодня продукция компании «Roshen» занимает 20% отечественного рынка. Казахстанские специалисты завершат проверку конфет в течение недели. В случае выявления в сладостях вредных химикатов продукция украинских кондитеров может оказаться под запретом. today.kz