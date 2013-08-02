фото с сайта lada.kz фото с сайта lada.kz В 2013 году в Казахстане один из основных праздников мусульман Ораза Aйт пройдет 8 августа, сообщает официальный сайт Астаны. «В этом году праздник Ораза Айт приходится на 8 августа. Во всех мечетях Астаны в этот день праздничная молитва будет проведена в 6.30 утра по местному времени»,- сообщил главный имам Центральной мечети Астаны Калижан Занкоев. По его словам, все мусульмане ждут наступления ночи могущества - «ЛяйлятульКадр». «Как говорит наш пророк Мухаммад, «Кто совершит поклонение в ночь Лайлатулькадр с верой и надеждой на награду Аллаха, прежние его грехи будут прощены». Поэтому все мусульмане всегда с особым трепетом ждут эту ночь. В этом году ночь могущества приходится на ночь с 3 на 4 августа», - сказал имам. По данным имама, в эту ночь во всех мечетях города пройдут проповеди на религиозные темы, и совершится тарауих намаз. Кроме того, будет приготовлен бесплатный ужин разговения (ауызашар) и утренний прием пищи (сәресі) для прихожан. today.kz