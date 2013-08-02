Фото Today.kz Фото Today.kz Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, с которой имеется договоренность о предоставлении пятилетних виз в Соединенные Штаты, сообщает Today.kz со ссылкой на отдел по вопросам прессы, культуры и СМИ Генерального консульства США в Алматы. Граждане Казахстана, подающие заявки на получение дипломатических, официальных, туристических и деловых виз, а также виз с целью получения образования, участия в студенческих программах обмена и виз для представителей СМИ, при соответствии установленным требованиям теперь могут получить визы сроком действия до пяти лет. «Для граждан Казахстана еще никогда не было лучшей возможности для посещения Америки или получения там образования. Мы будем рады приветствовать вас в нашей стране», – заявил Генеральный консул Майкл Сноуден. Стоимость пятилетней туристической и деловой визы, визы для представителей СМИ и визы для получения образования или участия в студенческих программах по обмену составит 160 долларов США. Дипломатические и служебные визы, а также визы для участия в программах, спонсируемых правительством США, будут по-прежнему выдаваться на бесплатной основе. «Это новое соглашение между правительствами Казахстана и США также позволит американским гражданам получать пятилетние визы по аналогичным категориям», - добавил Сноуден.