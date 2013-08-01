Матч между актюбинским клубом и исландской командой закончился в Актобе менее часа назад победой хозяев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Для "Актобе" матч первого отборочного раунда лиги Европы  закончился победой - 1:0. Автором единственного гола стал Марат ХАЙРУЛЛИН, которому на 90-й минуте удалось удачно реализовать пенальти - мяч оказался в воротах исландцев. Команды показали интересную и напряженную игру, которую зрители восприняли с небывалым восторгом. Максим ТОКАРЬ, фото автора