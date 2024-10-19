Блогер украл 20 тысяч тенге у прокурора в Атырау

Сначала местный блогер обнаружил на прилавках супермаркета просроченный товар, после чего стал угрожать сотруднику вызвать полицию и написать заявление, потребовав при этом 2 миллиона тенге.

В Атырау блогера признали виновным в вымогательстве и краже, сообщили в пресс-службе суда №2 Атырауской области.

Сначала местный блогер обнаружил на прилавках супермаркета просроченный товар, после чего стал угрожать сотруднику вызвать полицию и написать заявление, потребовав при этом 2 миллиона тенге. Не останавливаясь на этом, блогер забрал продукты на сумму 39 824 тенге взамен на отзыв заявления. Несколькими днями позже, он совершил кражу в здании суда.

— Блогер приехал в суд №2 города Атырау в целях поддержки коллеги, который принимал участие на судебном процессе, где проник в комнату для прокуроров, и, открыв плательный шкаф, в котором находилась служебная форма, тайно похитил денежные средства в размере 20 тысяч тенге из кармана одного из прокуроров, — пояснилив суде.

Подсудимый вину не признал и просил себя оправдать.

— Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей и видеозаписями следственных действий. Приговором суда блогер признан виновным по пункту 3 части 2 статьи 194 и пункту 3 части 3 статьи 188 УК РК и на основании статьи 58 УК РК назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц, — сообщили в суде №2 города Атырау.

Приговор суда не вступил в законную силу.