Блокировка счетов, арест имущества и запрет на выезд: что ждет должников по налогам в ЗКО

Несвоевременная уплата налогов и социальных платежей грозит жителям и предпринимателям Западного Казахстана не только начислением пени, но и жесткими санкциями. В Департаменте государственных доходов по ЗКО напомнили о поэтапных мерах взыскания, которые применяются к должникам согласно законодательству РК.

Как рассказали в ДГД по ЗКО, при появлении задолженности налоговые органы направляют официальное уведомление. Для бизнеса установлены пороговые значения, после которых запускается процесс взыскания:

по налогам - если долг превышает 20 МРП (86 200 тенге в 2026 году);

по соцплатежам - если долг превышает 6 МРП (25 860 тенге).

После получения уведомления налогоплательщику дается ровно 10 рабочих дней на то, чтобы добровольно закрыть долг.

Если за 10 дней деньги в бюджет не поступили, фискальные органы включают ограничительные меры для бизнеса:

приостановление расходных операций по всем банковским счетам;

ограничение расходных операций по кассе (предприниматель не сможет тратить наличную выручку);

выставление инкассовых распоряжений - банки принудительно спишут сумму долга, как только на счете появятся деньги.

Для руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) долги могут стать препятствием для зарубежных поездок и командировок.

Если задолженность не погашается более трех месяцев, государство накладывает временное ограничение на выезд за пределы РК. Этот запрет распространяется напрямую на руководителей юрлиц и владельцев ИП.

Если должник игнорирует все предупреждения, ДГД переходит к крайним мерам принудительного взыскания. Деньги могут забрать не только с личных счетов:

задолженность могут взыскать за счет дебиторской задолженности (деньги, которые должнику обязаны выплатить его партнеры);

накладывается ограничение на распоряжение имуществом с его последующей продажей "с молотка" для покрытия долгов перед бюджетом.

Для физических лиц правила еще строже. Если у физлица есть налоговая задолженность на сумму свыше 1 МРП (4 310 тенге), органы госдоходов без долгих разбирательств выносят налоговый приказ. Документ напрямую передается частным судебным исполнителям (ЧСИ), которые имеют право арестовать личные счета и имущество гражданина.

Кроме того, списки всех злостных неплательщиков находятся в открытом доступе - данные о должниках регулярно публикуются в открытых базах данных.

В ДГД по ЗКО настоятельно рекомендуют уральцам: