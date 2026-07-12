Блокировка счетов, арест имущества и запрет на выезд: что ждет должников по налогам в ЗКО

Как рассказали в ДГД по ЗКО, при появлении задолженности налоговые органы направляют официальное уведомление. Для бизнеса установлены пороговые значения, после которых запускается процесс взыскания:
- по налогам - если долг превышает 20 МРП (86 200 тенге в 2026 году);
- по соцплатежам - если долг превышает 6 МРП (25 860 тенге).
После получения уведомления налогоплательщику дается ровно 10 рабочих дней на то, чтобы добровольно закрыть долг.
Если за 10 дней деньги в бюджет не поступили, фискальные органы включают ограничительные меры для бизнеса:
- приостановление расходных операций по всем банковским счетам;
- ограничение расходных операций по кассе (предприниматель не сможет тратить наличную выручку);
- выставление инкассовых распоряжений - банки принудительно спишут сумму долга, как только на счете появятся деньги.
Для руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) долги могут стать препятствием для зарубежных поездок и командировок.
Если задолженность не погашается более трех месяцев, государство накладывает временное ограничение на выезд за пределы РК. Этот запрет распространяется напрямую на руководителей юрлиц и владельцев ИП.
Если должник игнорирует все предупреждения, ДГД переходит к крайним мерам принудительного взыскания. Деньги могут забрать не только с личных счетов:
- задолженность могут взыскать за счет дебиторской задолженности (деньги, которые должнику обязаны выплатить его партнеры);
- накладывается ограничение на распоряжение имуществом с его последующей продажей "с молотка" для покрытия долгов перед бюджетом.
Для физических лиц правила еще строже. Если у физлица есть налоговая задолженность на сумму свыше 1 МРП (4 310 тенге), органы госдоходов без долгих разбирательств выносят налоговый приказ. Документ напрямую передается частным судебным исполнителям (ЧСИ), которые имеют право арестовать личные счета и имущество гражданина.
Кроме того, списки всех злостных неплательщиков находятся в открытом доступе - данные о должниках регулярно публикуются в открытых базах данных.
В ДГД по ЗКО настоятельно рекомендуют уральцам:
- Контролировать начисление пени и вовремя платить по счетам.
- Регулярно проверять свои данные в мобильных приложениях "e-Salyq Azamat" (для физлиц) и "e-Salyq Business" (для предпринимателей).