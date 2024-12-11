Боксер из Мангистау взял «золото» чемпионата Азии

В Чиангмае (Таиланд) завершился чемпионат Азии-2024 по боксу, участие в котором также принимали представители Казахстана, сообщает Sports.kz. В последний день соревнований, 11 декабря, сборная Казахстана представила девять боксеров, из которых семеро боролись за золотые медали против спортсменов из Узбекистана.

В Чиангмае (Таиланд) завершился чемпионат Азии-2024 по боксу, участие в котором также принимали представители Казахстана, сообщает Sports.kz. В последний день соревнований, 11 декабря, сборная Казахстана представила девять боксеров, из которых семеро боролись за золотые медали против спортсменов из Узбекистана.

В поединке за золотую медаль боксер Бекзад Нурдаулетов встретился с представителем Узбекистана Жасурбеком Юлдошевым. Они сражались в весовой категории до 86 килограммов. Напряжённый бой завершился победой Бекзада решением судей. Всего по итогам ЧА-2024 казахстанским боксерам удалось завоевать десять медалей: четыре «золота», пять серебряных наград и одну бронзовую.

Чемпионами Азии по боксу 2024 года стали: Махмуд Сабырхан (54 кг), Бекзад Нурдаулетов (86 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг) и Айбек Оралбай (+92 кг);

«Серебро» досталось боксерам: Санжар Ташкенбай (48 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Аблайхан Жусупов (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг);

С бронзовой медалью завершил континентальный чемпионат Ерасыл Жакпеков (80 кг).

Отметим, в 2019 году Бекзат Нурдаулетов стал победителем чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 81 кг. Он также участвовал в Олимпийских играх 2020 года в Токио.