Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Боксы для вопросов акиму города появились в Атырау

Аким г.Атырау активно готовится к ежегодному отчету перед населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". vladinews.ru Отчета градоначальника по традиции с нетерпением ждут и жители нефтяной столицы. Ежегодно длинные очереди из желающих задать вопрос акиму выстраиваются у микрофонов в зале. В этом году для удобства горожан и экономии времени было решено начать прием вопросов к акиму заранее. Для обращений и предложений местных жителей в зданиях городского акимата, коммунального рынка «Сарайшық Атырау» и центрах обслуживания населения установлены специальные боксы. Также по приему вопро
gorod
Боксы для вопросов акиму города появились в Атырау
Аким г.Атырау активно готовится к ежегодному отчету перед населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
vladinews.ru Отчета градоначальника по традиции с нетерпением ждут и жители нефтяной столицы. Ежегодно  длинные очереди из желающих задать вопрос акиму выстраиваются у микрофонов в зале. В этом году для удобства горожан и экономии времени было решено начать прием вопросов к акиму заранее. Для обращений и предложений местных жителей  в зданиях городского акимата, коммунального рынка «Сарайшық Атырау» и центрах обслуживания населения установлены специальные боксы. Также по приему вопросов и предложений работает специальная телефонная линия акимата города 27-09-62, 32-02-33, а также блог акима города Атырау на веб-сайте www.atyrau.gov.kz. В этом году акимат города Атырау активен и в социальных сетях задать вопрос градоначальнику можно на официальной странице Facebook «Атырау қаласының әкімдігі» (@atyrauakimat). Кроме того, отчет акима будет транслироваться по местному телеканалу «Казақстан-Атырау». Напомним, отчет акима города Атырау Серика ШАПКЕНОВА «Об итогах социально-экономического развития Атырауской области за 2017 год и о задачах на 2018 год» состоится 14 февраля 2018 года в 10.00 в казахском драматическом театре имени Махамбета. Камилла МАЛИК
аким вопросы отчет боксы

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article