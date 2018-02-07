Боксы для вопросов акиму города появились в Атырау

Аким г.Атырау активно готовится к ежегодному отчету перед населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". vladinews.ru Отчета градоначальника по традиции с нетерпением ждут и жители нефтяной столицы. Ежегодно длинные очереди из желающих задать вопрос акиму выстраиваются у микрофонов в зале. В этом году для удобства горожан и экономии времени было решено начать прием вопросов к акиму заранее. Для обращений и предложений местных жителей в зданиях городского акимата, коммунального рынка «Сарайшық Атырау» и центрах обслуживания населения установлены специальные боксы. Также по приему вопро