Фото из архива МГ Перевозчиком рыбы оказался 22-летний с.Жанбай Исатайского района. Как сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области, автомобиль марки "Тойота Лэнд Крузер" был остановлен сегодня, 10 января, в 02.30. - При досмотре в салоне автомобиля было обнаружено 35 мешков рыбы сазана общей массой более 1 тонны. В настоящее время ведется досудебное расследование по статье 196 УК РК - "Приобретение или сбыт имущества заведомо добытого преступным путем", - рассказала пресс-секретарь ДВД Назымгуль КАЙСАГАЛИЕВА.