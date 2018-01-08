Такое количество человек было доставлено в приемник-распределитель за прошлый год, однако оставили там лишь 256 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Приемник-распределитель предназначен для содержания лиц, не имеющих определенного места жительства, но сюда попадают даже иностранцы. Ежедневно сотрудники распределителя выезжают на улицы города и собирают бомжей и тех, кто не имеет документов. По словам начальника приемника-распределителя МПС УВД г. Уральска Ельжана АЙТАЛИЕВА, как только такие люди поступают к ним, они проходят регистрацию в журнале. - Далее идет проверка по учету МВД РК на выявление среди них лиц разыскиваемых или скрывавшихся от следствия и суда. Если у задержанного никогда не было документов, это все санкционируется постановлением суда и люди остаются тут на 30 суток, - пояснил Ельжан АЙТАЛИЕВ. По словам Ельжана АЙТАЛИЕВА, в приемнике-распределителе имеется 35 койко-мест, за прошлый год сюда было доставлено 3393 человека. - 256 человек, из которых 227 мужчин и 29 женщин были помещены сюда. Кроме того, с помощью приемника разыскано 7 преступников, двое без вести пропавших, 40 ранее судимых и один неплательщик алиментов, - рассказал Ельжан АЙТАЛИЕВ. Постоялица приемника Ольга САМОЙЛОВА рассказала, что попадает сюда во второй раз. - Мне 32 года. Я никогда нигде не работала постоянно, только подрабатывала: где огород вскопаю, где траву прополю. Сама живу в поселке Меловые горки. У меня есть мама и бабушка,  живу у них по очереди. Мать у меня пьющая, да и я сама утро начинаю с выпивки. А потом и день как-то веселее проходит, - говорит Ольга. - Сожитель мой был гораздо старше меня, ему было 63, и он уже умер. Детей нет, а так хочется нормально жить. Ольга пообещала бросить пить и никогда больше сюда не попадать. - Оказалась в приемнике не случайно, сама виновата. Сидела и распивала на улице алкоголь с другом. Просто у меня нет документов, вот и меня поместили сюда. Дни летят быстро, тут режим: трехразовое питание, прогулка, баня. Только единственное - мне не с кем общаться в изоляторе, скучновато, - рассказала Ольга. За неделю 2018 года год в приемник был доставлен 41 человек, из них трое были помещены в распределитель. Напомним, в 2016 году всеми службами ДВД доставлено в приемник 3142 человека, из них 194 были задержаны. Фото Медета МЕДРЕСОВА