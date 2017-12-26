Иллюстративное фото из архива "МГ" В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Притон», которое проводится на территории Актюбинской области с 22 декабря, полицейские проверили свыше 900 подучетных лиц, состоящих на учете в ОВД, выявлено и поставлено на учет дополнительно 24 квартиры, где собираются люди, ведущий аморальный образ жизни. - К административной ответственности было привлечено более 300 человек, в том числе за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений – 19, за мелкое хулиганство – 31, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде - 78, за нарушение тишины - 14, за проживание в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность – 79, за нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища – 18, - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. Кроме того, выявлено 26 лиц без определенного места жительства, из которых 4 помещены в приемник-распределитель.