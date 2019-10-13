Больного вместо палаты интенсивной терапии пытались оставить на улице в Уральске (видео)

Инцидент произошел 13 октября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В мессенджере WhatsApp распространились видео, на котором двое охранников в форме выкатили больного на каталке с территории областной многопрофильной больницы Уральска. Мужчины пытались поднять больного и положить его на землю, где лежали вещи, по всей вероятности, лежащего на каталке. Автор ролика стал выговаривать охранникам и требовать, чтобы они не оставляли больного, и пригрозил вызвать журналистов. Сами сотрудники стали оправдываться и говорить, что такой приказ им отдали в больнице. - Врачтар шығарсын деді, - раз