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Происшествия

Больного вместо палаты интенсивной терапии пытались оставить на улице в Уральске (видео)

Инцидент произошел 13 октября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В мессенджере WhatsApp распространились видео, на котором двое охранников в форме выкатили больного на каталке с территории областной многопрофильной больницы Уральска. Мужчины пытались поднять больного и положить его на землю, где лежали вещи, по всей вероятности, лежащего на каталке. Автор ролика стал выговаривать охранникам и требовать, чтобы они не оставляли больного, и пригрозил вызвать журналистов. Сами сотрудники стали оправдываться и говорить, что такой приказ им отдали в больнице. - Врачтар шығарсын деді, - раз
Дана Рахметова
Больного вместо палаты интенсивной терапии пытались оставить на улице в Уральске (видео)
Инцидент произошел 13 октября, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В мессенджере WhatsApp распространились видео, на котором двое охранников в форме выкатили больного на каталке с территории областной многопрофильной больницы Уральска. Мужчины пытались поднять больного и положить его на землю, где лежали вещи, по всей вероятности, лежащего на каталке.  Автор ролика стал выговаривать охранникам и требовать, чтобы они не оставляли больного, и пригрозил вызвать журналистов. Сами сотрудники стали оправдываться и говорить, что такой приказ им отдали в больнице. - Врачтар шығарсын деді, - разводит руками один из охранников, впрочем, они тут же собрали вещи больного и покатили каталку обратно в больницу. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что оба охранника новые люди и работали первый день. - Они пояснили, что не поняли медбрата, который сказал им перевезти больного из третьего корпуса в ПИТ (палата интенсивной терапии - прим.автора) по улице. Они искали корпус и вышли за территорию больницы (искать путь в ПИТ). ПИТ они (охранники - прим.автора) поняли как на улицу. В настоящее время данный больной находится в больнице. Охранники дают объяснительные. Из хирургии больного должны были доставить в терапию. Медбрат, который их отправил (отвезти больного-прим.автора), также новенький. Больных сейчас перевозят через арку на улице, поскольку в самом третьем корпусе проводится ремонт. Не выходя на улицу, перевезти больного нельзя. В приемном отделении было очень много пациентов, санитарки не успевали, поэтому медбрат дал охранникам перчатки и отправил транспортировать больного. Медбрат сейчас также пишет объяснительную, - рассказали в облздраве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
врачи Охранники

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