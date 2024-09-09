По словам акима Бурлинского района Еркебулана Ихсанова, в этом году из школ района закончили 424 учащихся. Из них шесть человек стали обладателями знака «Алтын белгі», еще 23 получили аттестат с отличием.
- В едином национальном тестировании более 100 баллов набрали 38 абитуриентов, наивысший балл по району – 132, а средний балл составляет 65,9. Из 424 выпускников 221 или 56,8% стали обладателями государственных образовательных грантов, - рассказал Еркебулан Ихсанов.
В результате профориентационной работы:
- - Количество выпускников, ставших обладателями госгранта по педагогической специальности -39; - по медицинской специальности - 5;
- - по специальности животноводство - 3 ;
- - по специальности Информационные технологии - 30;
- - строительная специальность - 23 ;
- - специальность инженера - 41 ;
- - по специальности электроэнергетика - 26 ;
- - по специальности Кадастр и землеустройство - 6;
- - воздушный транспорт -3;
- - архитектура -7;
- - лесное хозяйство-7;
- - дизайн -3;
- - производство продуктов питания - 4;
- - автоматизация системы управления - 6 выпускников;
- -геология - 1.
- В целях ликвидации дефицита кадров с начала года в рамках государственной программы «С дипломом в село» выделено 288 млн тенге, в настоящее время 10 специалистам выданы бюджетные кредиты на приобретение жилья на сумму 71,8 млн тенге. Работа в этом направлении будет продолжена. Кроме того, будет оказана социальная поддержка специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, агропромышленного комплекса, культуры и спорта, прибывшим для работы в сельские населенные пункты. С этой целью из местного бюджета было выплачено подъемное пособие 41 специалисту. В связи с тем, что город Аксай не входит в программу «С дипломом в село», в целях ликвидации нуждаемости в жилье работающих в городе специалистов, проводится экспертиза проектно–сметной документации на капитальный ремонт административного здания управления государственных доходов в общежитии. В этом месяце мы проведем экспертизу и определим соответствующие источники финансирования для проведения работ, - добавил аким района.