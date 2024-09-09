По словам акима Бурлинского района Еркебулана Ихсанова, в этом году из школ района закончили 424 учащихся. Из них шесть человек стали обладателями знака «Алтын белгі», еще 23 получили аттестат с отличием. 

- В едином национальном тестировании более 100 баллов набрали 38 абитуриентов, наивысший балл по району – 132, а средний балл составляет 65,9. Из 424 выпускников 221 или 56,8% стали обладателями государственных образовательных грантов, - рассказал Еркебулан Ихсанов.

В результате профориентационной работы: 

  • - Количество выпускников, ставших обладателями госгранта по педагогической специальности -39; - по медицинской специальности - 5; 
  • - по специальности животноводство - 3 ; 
  • - по специальности Информационные технологии - 30; 
  • - строительная специальность - 23 ; 
  • - специальность инженера - 41 ; 
  • - по специальности электроэнергетика - 26 ; 
  • - по специальности Кадастр и землеустройство - 6; 
  • - воздушный транспорт -3; 
  • - архитектура -7; 
  • - лесное хозяйство-7; 
  • - дизайн -3; 
  • - производство продуктов питания - 4; 
  • - автоматизация системы управления - 6 выпускников;
  • -геология - 1.

- В целях ликвидации дефицита кадров с начала года в рамках государственной программы «С дипломом в село» выделено 288 млн тенге, в настоящее время 10 специалистам выданы бюджетные кредиты на приобретение жилья на сумму 71,8 млн тенге. Работа в этом направлении будет продолжена. Кроме того, будет оказана социальная поддержка специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, агропромышленного комплекса, культуры и спорта, прибывшим для работы в сельские населенные пункты. С этой целью из местного бюджета было выплачено подъемное пособие 41 специалисту. В связи с тем, что город Аксай не входит в программу «С дипломом в село», в целях ликвидации нуждаемости в жилье работающих в городе специалистов, проводится экспертиза проектно–сметной документации на капитальный ремонт административного здания управления государственных доходов в общежитии. В этом месяце мы проведем экспертизу и определим соответствующие источники финансирования для проведения работ, - добавил аким района.