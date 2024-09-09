По словам акима Бурлинского района Еркебулана Ихсанова, в этом году из школ района закончили 424 учащихся. Из них шесть человек стали обладателями знака «Алтын белгі», еще 23 получили аттестат с отличием.

В результате профориентационной работы:

- В целях ликвидации дефицита кадров с начала года в рамках государственной программы «С дипломом в село» выделено 288 млн тенге, в настоящее время 10 специалистам выданы бюджетные кредиты на приобретение жилья на сумму 71,8 млн тенге. Работа в этом направлении будет продолжена. Кроме того, будет оказана социальная поддержка специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, агропромышленного комплекса, культуры и спорта, прибывшим для работы в сельские населенные пункты. С этой целью из местного бюджета было выплачено подъемное пособие 41 специалисту. В связи с тем, что город Аксай не входит в программу «С дипломом в село», в целях ликвидации нуждаемости в жилье работающих в городе специалистов, проводится экспертиза проектно–сметной документации на капитальный ремонт административного здания управления государственных доходов в общежитии. В этом месяце мы проведем экспертизу и определим соответствующие источники финансирования для проведения работ, - добавил аким района.