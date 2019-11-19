Большинство казахстанцев не сможет потратить пенсионные на жилье - ЖССБ

Руководитель АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимова сообщила, что, скорее всего, возможность приобретения жилья на пенсионные накопления коснется только малой части казахстанцев, у которых уже достаточно накоплений в ЕНПФ, передает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сейчас на базе Ассоциации финансистов Казахстана мы работаем плотно с Нацбанком касательно использования пенсионных накоплений (на приобретение жилья. - Прим.). Изучаем статистику. Статистика, к сожалению, показывает, что объем социальной пенсии, который выплачивается из республиканского бюджета, ежегод