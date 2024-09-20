По данным Бюро национальной статистики, в этом году уровень доверия к полиции в Казахстане вырос по сравнению с прошлым годом. В исследовании приняли участие 18 тысяч домашних хозяйств, отобранных выборочным методом, где опрашивался один член домохозяйства в возрасте от 15 до 80 лет.

Доля тех, кто отметил, что доверяет полиции, за год увеличилась с 57,5% до 61,6%, в то время как удельный вес тех, кто частично доверяет, уменьшился с 30,5% до 27%. Следует отметить, что доли тех, кто скорее не доверяет полиции, и тех, кто совсем не доверяет, также выросли: с 3,9% до 4,4% и с 4,3% до 4,6% соответственно. Удельный вес затруднившихся с ответом сократился с 3,8% до 2,5%.

В гендерном разрезе полное доверие к полиции встречается чаще среди женщин, чем среди мужчин. И у мужчин, и у женщин уровень полного доверия к полиции по сравнению с прошлым годом увеличился. Доля мужчин, не доверяющих полиции, больше, чем среди женщин. При этом по сравнению с прошлым годом уровень недоверия у мужчин снизился, а у женщин, напротив, вырос.

В региональном разрезе уровень недоверия к полиции в 2024 году значительно варьировался. Уровень недоверия к полиции выше среднего по стране был зафиксирован в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях и в Астане.

Те, кто отметил низкий уровень доверия или полное недоверие к полиции, в качестве основных причин чаще всего называли коррупцию (25%) и отсутствие личного опыта взаимодействия с полицией (24,4%). Кроме того, 20,5% респондентов указали, что сталкивались с полицией, но не получили положительного результата.







