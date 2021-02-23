В действиях директора больницы не усматриваются признаки злоупотребления служебными полномочиями, так как сумма причиненного государству ущерба не превышает 200 МРП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В период пандемии их никто в больнице не видел. В ЗКО врачи инфекционного стационара обнаружили «мёртвые души» Как сообщили в антикоррупционной службе по ЗКО, 29 декабря прошлого года поступило обращение от врача Теректинской районной больницы №2 Марлена Жарылгасинова в отношении директора этого же медучреждения Бекзата Кубаева, который во время карантина оплачивал надбавку сотрудникам районной больницы фактически не работавшим в провизорном стационаре. – При отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки уголовного правонарушения, заявления и сообщения, требующие проведения проверок уполномоченных органов для установления признаков уголовного правонарушения, без регистрации в Едином реестре досудебных расследований в течение трех суток направляются для рассмотрения уполномоченным государственным органам. Обращение Жарылгасинова М.М. было направлено в департамент внутреннего государственного аудита по ЗКО. По результатам аудиторского мероприятия установлены нарушения в части выплаты доплат лицам, указанным в обращении Жарылгасинова М.М. Согласно платежным документам от 4 февраля 2021 года суммы переплат указанными лицами возмещены в бюджет, - сообщили в антикоррупционной службе. Так, по словам борцов с коррупцией, в действиях руководителя ГКП не усматриваются признаки злоупотребления служебными полномочиями, так как сумма ущерба, причиненного государству, не превышает 200 МРП. – В соответствии с требованиями правил проведения внутреннего государственного аудита в адрес предприятия внесено предписание на устранение выявленных нарушений. Кроме этого, направлено письмо в Управление здравоохранения ЗКО для рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности директора ГКП на ПХВ Теректинской районной больницы Кубаева Б.У. и старшую медсестру районной больницы Изделееву Г.Г, - добавили в антикоррупционной службе. Напомним, в редакцию "МГ" обратились врачи Теректинской районной больницы №2, которые были возмущены тем, что их коллеги  незаконно получили надбавки к зарплате в период пандемии. В медучреждении была проведена аудиторская проверка. В ДВГА сообщили, что врачу (супруга директора больницы - прим. автора) действительно необоснованно начислена и выплачена надбавка в сумме 272 тысяч тенге, медицинской сестре - 204 тысячи тенге. Выплаченная сумма доплат, по словам аудиторов, была возмещена сотрудниками больницы в доход республиканского бюджета. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  