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Происшествия Социум

Бывшего сотрудника ДУИС ЗКО задержали за незаконное ношение оружия

Как сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы ЗКО, по подозрению в незаконном хранении и ношении оружия полицейские задержали 35-летнего жителя областного центра.
Кристина Кобина
Бывшего сотрудника ДУИС ЗКО задержали за незаконное ношение оружия

По имеющейся у редакции информации, рано утром 23 ноября в отдел полиции позвонил неизвестный и сообщил, что возле дома №50 по улице Кунаева ходит подозрительный человек. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину с «предметом похожим на ружье» в руках, во время осмотра в подвале нашли еще один «предмет похожий на ружье», а рядом прицел. Все «похожие» предметы направили на баллистическую экспертизу. А также якобы провели обыски в домах одного бывшего и трёх действующих сотрудников ДУИС региона. 

Редакция обратилась за комментариями в департамент полиции и департамент УИС.

Так, в департаменте уголовно-исполнительной системы ЗКО сообщили, что по подозрению в незаконном хранении и ношении оружия полицейские задержали 35-летнего жителя областного центра.

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— Подозреваемого в июле 2024 года уволили из учреждения департамента уголовно-исполнительной системы ЗКО по отрицательным мотивам, — дополнили в ДУИС ЗКО.

По данному факту проводится досудебное расследование, дополнили в ведомстве. При этом ни в департаменте полиции, ни в департаменте УИС не ответили на вопрос о роли ещё троих сотрудников органов внутренних дел. Действительно ли они имеют какое-то отношение к данному делу. 

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