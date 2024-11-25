Бывшего сотрудника ДУИС ЗКО задержали за незаконное ношение оружия

Как сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы ЗКО, по подозрению в незаконном хранении и ношении оружия полицейские задержали 35-летнего жителя областного центра.

По имеющейся у редакции информации, рано утром 23 ноября в отдел полиции позвонил неизвестный и сообщил, что возле дома №50 по улице Кунаева ходит подозрительный человек. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину с «предметом похожим на ружье» в руках, во время осмотра в подвале нашли еще один «предмет похожий на ружье», а рядом прицел. Все «похожие» предметы направили на баллистическую экспертизу. А также якобы провели обыски в домах одного бывшего и трёх действующих сотрудников ДУИС региона.

Редакция обратилась за комментариями в департамент полиции и департамент УИС.



Так, в департаменте уголовно-исполнительной системы ЗКО сообщили, что по подозрению в незаконном хранении и ношении оружия полицейские задержали 35-летнего жителя областного центра.

— Подозреваемого в июле 2024 года уволили из учреждения департамента уголовно-исполнительной системы ЗКО по отрицательным мотивам, — дополнили в ДУИС ЗКО.

По данному факту проводится досудебное расследование, дополнили в ведомстве. При этом ни в департаменте полиции, ни в департаменте УИС не ответили на вопрос о роли ещё троих сотрудников органов внутренних дел. Действительно ли они имеют какое-то отношение к данному делу.