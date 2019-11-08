Центнер осетрины перевозил житель Атырау

Всего он вез 45 рыб осетровых пород, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео В рамках профилактического мероприятия "Бекiре" сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области, на ул.Баймуханова была остановлена автомашина марки "Лада Гранта", ею управлял житель Исатайского района. - При досмотре авто 32-летнего водителя в багажнике обнаружено 45 штук рыб осетровых видов общим весом 120 килограммов, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. - При проверке выяснилось, что соответст