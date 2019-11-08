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Социум

Центнер осетрины перевозил житель Атырау

Всего он вез 45 рыб осетровых пород, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео В рамках профилактического мероприятия "Бекiре" сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области, на ул.Баймуханова была остановлена автомашина марки "Лада Гранта", ею управлял житель Исатайского района. - При досмотре авто 32-летнего водителя в багажнике обнаружено 45 штук рыб осетровых видов общим весом 120 килограммов, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. - При проверке выяснилось, что соответст
gorod
Центнер осетрины перевозил житель Атырау
Всего он вез 45 рыб осетровых пород, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео В рамках профилактического мероприятия "Бекiре" сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области, на ул.Баймуханова была остановлена автомашина марки "Лада Гранта", ею управлял  житель Исатайского района. - При досмотре авто 32-летнего водителя в багажнике обнаружено 45 штук рыб осетровых видов общим весом 120 килограммов, - рассказали  в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. - При проверке выяснилось, что соответствующие документы на рыбу у водителя отсутствуют. При этом сам задержанный пояснил, что рыбу он нашёл. По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции во дворе дома у водителя задержанной машины было обнаружено плавательное средство типа «байда» с подвесным мотором. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
рыба осетр

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