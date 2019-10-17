Цены на бензин в Казахстане могут приблизиться к российским - Бозумбаев

Министр энергетики Канат Бозумбаев высказался о ценах на бензин в Казахстане, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД", со ссылкой на Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" - Думаю, что нет повода для беспокойства в ближайший месяц, полтора. Каких-либо волнений сильных нет на рынке и бензина, и дизельного топлива... Цены ни на бензин, ни на дизельное топливо не регулируются, сейчас все регулируется спросом и предложением, - сказал министр. -Это, с одной стороны, хорошо для потребителя, потому что цены достаточно низкие на бензин и относительно невысокие на дизельное топливо. Я име