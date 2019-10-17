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Социум

Цены на бензин в Казахстане могут приблизиться к российским - Бозумбаев

Министр энергетики Канат Бозумбаев высказался о ценах на бензин в Казахстане, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД", со ссылкой на Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" - Думаю, что нет повода для беспокойства в ближайший месяц, полтора. Каких-либо волнений сильных нет на рынке и бензина, и дизельного топлива... Цены ни на бензин, ни на дизельное топливо не регулируются, сейчас все регулируется спросом и предложением, - сказал министр. -Это, с одной стороны, хорошо для потребителя, потому что цены достаточно низкие на бензин и относительно невысокие на дизельное топливо. Я име
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Цены на бензин в Казахстане могут приблизиться к российским - Бозумбаев
Министр энергетики Канат Бозумбаев высказался о ценах на бензин в Казахстане, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД", со ссылкой на Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" - Думаю, что нет повода для беспокойства в ближайший месяц, полтора. Каких-либо волнений сильных нет на рынке и бензина, и дизельного топлива... Цены ни на бензин, ни на дизельное топливо не регулируются, сейчас все регулируется спросом и предложением, - сказал министр. -Это, с одной стороны, хорошо для потребителя, потому что цены достаточно низкие на бензин и относительно невысокие на дизельное топливо. Я имею в виду, что они значительно ниже, чем в соседней России, Узбекистане, Кыргызстане, с кем у нас есть перетоки, - добавил он. Канат Бозумбаев уточнил, что со временем в Казахстане цены на ГСМ будут такие же, как и в России. -Мы будем вынуждены его пройти (путь. - Прим.). Это поэтапное сближение цен с нашими соседями. Только по бензину разрыв между нами и РФ больше 100 тенге за литр. Любые запреты будут неизбежно поражать коррупцию на границе. Поэтапно какое-то сближение цен должно быть, но не каким-то шоковым, - добавил глава ведомства. В октябре бензин АИ-92 на казахстанских заправках продают по цене около 150-155 тенге за литр. По данным benzin-price.ru, за литр бензина АИ-92 в Москве просят от 38,90 до 44,16 рублей (около 230-260 тенге). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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