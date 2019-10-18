Цены на социальный хлеб повысили и в Актобе

Три самые крупные пекарни города привезли его в магазины уже по новой цене. В среднем стоимость увеличилась от 1 до 7 тенге, сообщает КТК. Раньше буханка дешёвого социального стоила 78-80 тенге. Теперь цена доходит до 87. В крупных супермаркетах, как правило, имеющих собственные пекарни, хлеб продаётся чуть дешевле, чем в обычных магазинах. О возможном увеличении цены местные аграрии заговорили ещё в начале осени, когда стало ясно, что урожай этого год В администрации региона уже сообщили, что будут рассматривать вопрос дотаций крупным пекарням, чтобы сдержать дальнейший рост цен. – Причиной п