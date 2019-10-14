Чем опасны «быстрые займы»?

В Казахстане все большую популярность набирают сервисы онлайн-займов, которые выдают деньги почти всем желающим, без подтверждения доходов, круглосуточно и моментально. Но легких денег не бывает, и такие «лояльные» условия таят в себе и оборотную сторону. - Первый онлайн-займ я получила вообще без процентов, в рассрочку на 2 недели, - рассказала администратор салона красоты из Караганды Алия Калмагорова. – Вернув первый такой кредит, я сразу взяла еще один. Я знала, что на второй займ проценты уже начислят, но мне казалось, что 0,2% – это мелочи. Проблема в том, что я не поняла, что этот проце