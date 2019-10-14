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Бизнес-новости

Чем опасны «быстрые займы»?

В Казахстане все большую популярность набирают сервисы онлайн-займов, которые выдают деньги почти всем желающим, без подтверждения доходов, круглосуточно и моментально. Но легких денег не бывает, и такие «лояльные» условия таят в себе и оборотную сторону. - Первый онлайн-займ я получила вообще без процентов, в рассрочку на 2 недели, - рассказала администратор салона красоты из Караганды Алия Калмагорова. – Вернув первый такой кредит, я сразу взяла еще один. Я знала, что на второй займ проценты уже начислят, но мне казалось, что 0,2% – это мелочи. Проблема в том, что я не поняла, что этот проце
gorod
Чем опасны «быстрые займы»?
В Казахстане все большую популярность набирают сервисы онлайн-займов, которые выдают деньги почти всем желающим, без подтверждения доходов, круглосуточно и моментально. Но легких денег не бывает, и такие «лояльные» условия таят в себе и оборотную сторону.
- Первый онлайн-займ я получила вообще без процентов, в рассрочку на 2 недели, - рассказала администратор салона красоты из Караганды Алия Калмагорова. – Вернув первый такой кредит, я сразу взяла еще один. Я знала, что на второй займ проценты уже начислят, но мне казалось, что 0,2% – это мелочи. Проблема в том, что я не поняла, что этот процент мне начисляют за каждый день использования кредита! Когда я опомнилась, набежала такая сумма, которую я смогла закрыть, только получив новый «быстрый кредит». В итоге сейчас я ежемесячно выплачиваю сразу 3 таких займа от разных организаций, по одному уже пошла просрочка, на которую накручивается пеня. Как правило, онлайн-займ может получить почти любой желающий, без проверки уровня дохода и кредитной истории. А это значит, что организация, выдавая такие займы, несет большие риски, которые компенсируются очень высокими процентами. Чтобы легче было привлечь клиентов, сервисы онлайн-займов обычно указывают не годовую ставку, как это делают банки, а ставку за один день! В рекламном объявлении вы можете увидеть предложение: получить займ по ставке от 0,2 до 2% в день! Но если вы внимательно изучите условия выдачи таких кредитов, то с удивлением узнаете о том, что годовая ставка при этом может достигать 98–100%. Это легко подсчитать: 0,2% в день - это 6% в месяц, а значит 72% в год! Национальный банк Казахстана строго регламентирует деятельность банков, для которых он установил максимальное значение годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по кредитам в 56%. Годовая эффективная ставка - это совокупность различных комиссий и ставки вознаграждения, то есть она демонстрирует, сколько всего заемщик переплатит банку за использованную сумму. Некоторые микрокредитные организации и большинство кредитных онлайн-сервисов в настоящий момент не попадают под регуляцию Нацбанка, и для них размер ГЭСФ  установлен в 100%, именно этим фактом и пользуются подобные компании. Конечно, процедура получения кредита в банке занимает немного больше времени, но выгода тут очевидна. К примеру, в Банке ВТБ (Казахстан) сейчас можно получить кредит наличными без залога с годовой эффективной ставкой вознаграждения от 16% на сумму до 5 000 000 тенге, при этом тем заемщикам, которые не допускают просрочек, банк возвращает обратно 9% от суммы своего вознаграждения. Но, стоит отметить, чтобы получить такой выгодный кредит, клиент банка должен иметь официальный доход и хорошую кредитную историю. Кстати, о кредитной истории: многим постоянным клиентам онлайн-сервисов банки в кредите отказывают, так как считают, что это люди, готовые идти на высокие финансовые риски. Потому что брать деньги в долг под 90–100% - это высокий кредитный риск. Кроме того, значительная часть любителей «быстрых денег» так же, как героиня этой статьи, довольно быстро попадают в зависимость от таких займов, набирают их в разных организациях и в итоге, не справляясь с такой долговой нагрузкой, перестают платить, испортив свою кредитную историю. Если вы решились взять кредит, внимательно узнайте все условия, сравните различные предложения на рынке, реально оцените свои возможности! Ведь оформить займ сегодня не проблема, но если это делать необдуманно, в будущем без проблем не обойдется. Лицензия № 1.2.14/39 от 16.04.2019 г. выдана Национальным банком РК. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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