Чемпион мира по паратаэквондо проголосовал на выборах в ЗКО

- Для казахстанцев выборы президента страны – это настоящий праздник и очень ответственный, волнительный день. Мы реализовываем свое право, данное нам Конституцией страны. У нас очень дружная семья, мы всё всегда делаем вместе. И этот день не стал исключением, – отметил чемпион.В этот день и любители бега пришли на внеочередные выборы президента, показать пример молодёжи и проявить свою активную гражданскую позицию. Беговой клуб Uralsk Runners был основан в 2018 году. За годы своей работы основатели и члены клуба не раз организовывали марафоны, в которых принимали участие бегуны со всего Казахстана и стран ближнего зарубежья. В 2019 году они запустили первый краудфандинговый проект по сбору средств для укладки беговой дорожки на Площади Первого президента в Уральске. Ребята не остаются в стороне от жизни города, участвуют в благотворительных и экологических акциях, выступают с предложениями и идеями по развитию городской инфраструктуры. В клубе появились свои отделения по различным видам спорта. Парни и девушки разных возрастов пропагандируют в городе здоровый образ жизни и уверены, что Уральск - это город сильных людей. В день выборов самые активные представители клуба Uralsk Runners, живущие по соседству, решили вместе отдать свои голоса за будущего президента страны.
- Я пришёл на выборы с семьёй и своими коллегами по спорту. Это важное политическое событие. Интерес к бегу объединил и сплотил нашу большую команду, я считаю, что сегодняшние выборы также объединят всех нас, казахстанцев, - поделился своим мнением один из основателей клуба Асхат Рамазанов.На всех избирательных участках ЗКО отмечается высокая активность жителей.
8VJkLV7WWbIВсего к выборам привлечено 3 259 членов избирательных комиссий, которые прошли подготовительные курсы с практическим обучением. Они открылись в строго определённое время, за полчаса до открытия участков члены комиссии проверили все кабинки, урны, подготовили всё необходимое. На участках вручаются подарки каждому 10-у, 50-у, 100-у, 500-у и 1 000-у избирателю. Проводятся различные конкурсы для молодёжи, в том числе и в популярных социальных сетях. На каждом участке подготовлены подарки для детей, которые пришли с родителями. Узнать свой участок можно по ссылке. В ЗКО насчитывается 505 избирательных участков, из них 144 закрытых. В список избирателей по области вошло 442 903 человека.