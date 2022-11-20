Чемпион мира по паратаэквондо проголосовал на выборах в ЗКО

Малик Мукашев пришёл вместе со своей семьей, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено управлением внутренней политики ЗКО На избирательном участке №81 в Бурлинском районе, расположенном в школе-лицее №6 в Аксае, среди голосующих оказался паратаэквондист, чемпион мира Малик Мукашев. На выборы он пришёл с женой и ребёнком. - Для казахстанцев выборы президента страны – это настоящий праздник и очень ответственный, волнительный день. Мы реализовываем свое право, данное нам Конституцией страны. У нас очень дружная семья, мы всё всегда делаем вместе. И этот день не стал исключением, – отметил