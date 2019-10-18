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Социум

«Черная пятница»: что больше всего покупают казахстанцы в день скидок?

"Чёрная пятница" поначалу представляла собой однодневную акцию распродаж. За несколько последних лет она превратилась в глобальный марафон скидок, который в Казахстане начинается зачастую уже в четверг и длится до конца календарной недели, а то и месяца. Ближайшая «Чёрная пятница» в Казахстане состоится 29 ноября 2019 года. Иллюстративное фото с сайта proman.com.ua Активность казахстанских покупателей Многие магазины в поиске клиентского внимания и выгоды проводят так называемый presale (подготовку к распродаже - прим. автора) уже с понедельника. Но тем не менее пик покупателей в Казахстане пр
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«Черная пятница»: что больше всего покупают казахстанцы в день скидок?
"Чёрная пятница" поначалу представляла собой однодневную акцию распродаж. За несколько последних лет она превратилась в глобальный марафон скидок, который в Казахстане начинается зачастую уже в четверг и длится до конца календарной недели, а то и месяца. Ближайшая «Чёрная пятница» в Казахстане состоится 29 ноября 2019 года.
Иллюстративное фото с сайта proman.com.ua Активность казахстанских покупателей Многие магазины в поиске клиентского внимания и выгоды проводят так называемый presale (подготовку к распродаже - прим. автора) уже с понедельника. Но тем не менее пик покупателей в Казахстане приходится именно на пятницу, хотя заинтересованность распродажей постепенно растёт уже с понедельника. На четверг приходится 20% запросов этой недели, что тоже является довольно высоким показателем. К воскресенью активность падает до уровня вторника. Рост активности пользователей в Казахстане начинается в 11:00 и продолжается до 21:00, а час пик приходится на 19:00. Ожидания покупателей 51% казахстанцев знают, что такое "Черная пятница" и ожидают в день глобальных распродаж скидки до 60%. Однако данные прошлых лет показывают, что средняя скидка по Казахстану в день распродаж совсем незначительно уменьшилась (с 56% в 2017 году до 51% в 2018). Топ-5 товаров, которые покупают казахстанцы 67% казахстанцев указывают, что уже определились с покупкой и знают, что приобретут. Известно также, что в среднем на одного участника распродаж приходится 2,5 купленных товара. Статистика последних лет показывает, что в Казахстане в первую пятёрку входят следующие товары: 1. Одежда 2. Бытовая техника 3. Обувь 4. Товары для дома 5. Косметика и парфюмерия Сколько денег тратит среднестатистический казахстанец в "Черную пятницу" Казахстан входит в топ-5 стран с минимальными расходами на распродажи. Так, согласно статистике, в день скидок казахстанец тратит в среднем 58 долларов или 22 тысячи тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Источник: picodi.com.

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