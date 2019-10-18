«Черная пятница»: что больше всего покупают казахстанцы в день скидок?

"Чёрная пятница" поначалу представляла собой однодневную акцию распродаж. За несколько последних лет она превратилась в глобальный марафон скидок, который в Казахстане начинается зачастую уже в четверг и длится до конца календарной недели, а то и месяца. Ближайшая «Чёрная пятница» в Казахстане состоится 29 ноября 2019 года. Иллюстративное фото с сайта proman.com.ua Активность казахстанских покупателей Многие магазины в поиске клиентского внимания и выгоды проводят так называемый presale (подготовку к распродаже - прим. автора) уже с понедельника. Но тем не менее пик покупателей в Казахстане пр