Черный дым на вокзале напугал жителей Уральска

Как выяснилось в районе железнодорожного вокзала загорелся списанный вагон, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, сообщение о возгорании поступило в 9.53. - На территории ТОО "Казвторчермет", который находится в районе железнодорожного вокзала загорелся старый вагон. На место пожара выехали 2 единицы техники и 9 человек личного состава, - пояснили в пресс-службе пожаротушения. Причины возгорания, а также площадь и ущерб устанавливаются. 0ajSJzf6faQ Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео предоставлено очевидцами