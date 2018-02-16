Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Черный дым на вокзале напугал жителей Уральска

Как выяснилось в районе железнодорожного вокзала загорелся списанный вагон, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, сообщение о возгорании поступило в 9.53. - На территории ТОО "Казвторчермет", который находится в районе железнодорожного вокзала загорелся старый вагон. На место пожара выехали 2 единицы техники и 9 человек личного состава, - пояснили в пресс-службе пожаротушения. Причины возгорания, а также площадь и ущерб устанавливаются. 0ajSJzf6faQ Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео предоставлено очевидцами
Анэль Кайнеденова
Черный дым на вокзале напугал жителей Уральска
Как выяснилось в районе железнодорожного вокзала загорелся списанный вагон, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, сообщение о возгорании поступило в 9.53. - На территории ТОО "Казвторчермет", который находится в районе железнодорожного вокзала загорелся старый вагон. На место пожара выехали 2 единицы техники и 9 человек личного состава, - пояснили в пресс-службе пожаротушения. Причины возгорания, а также площадь и ущерб устанавливаются.
0ajSJzf6faQ
Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео предоставлено очевидцами
Пожар вагон

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article