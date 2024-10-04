По информации ювенального суда, в 2024 году было зарегистрировано всего 34 уголовных дела и 36 административных дел, касающихся прав несовершеннолетних.

Казахстанцев шокировали новости об изнасилованиях, избиениях и убийствах несовершеннолетних, совершенных такими же подростками. В связи с чем депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил ввести уголовную ответственность с 12 лет, по крайней мере, по делам, связанным с изнасилованием.

Одна колония и только для мальчиков

Учреждение №11, фото предоставлено пресс-службой ДУИС Алматы

В Казахстане сейчас есть только одна колония для несовершеннолетних — это Учреждение №11 в Алматы, где находятся только мальчики. Раньше таких колоний было три, но в 2011 году их сократили, так как подростков перестали лишать свободы за мелкие правонарушения, оставив наказание только за тяжкие преступления. Отметим, что в ЗКО детских колоний никогда не было.

Согласно данным ДУИС Алматы, в колонии находятся 64 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, четверо из них из ЗКО. Осужденные могут оставаться там до 21 года. Большинство из них осуждены за тяжкие преступления. В колонии есть реабилитационная программа, по которой подростки работают, учатся, участвуют в общественной деятельности, занимаются спортом, музыкой и играют в КВН и шахматы. За последние три года ни один из освобожденных не вернулся обратно.

— Осужденные поднимаются в 6:00 и ложатся спать в 22:00. Им предоставляется трехразовое питание. До обеда они учатся в общеобразовательной школе при колонии, а после обеда — в профессиональной школе по специальностям: слесарь механосборочных работ, токарь по металлу и строительный столяр. Обучение длится 6,5 месяцев, по завершении которого выдается свидетельство государственного образца с присвоением квалификационного разряда. Ученики полностью обеспечены канцелярскими и школьными принадлежностями. Обучение ведется на казахском и русском языках, и по окончании они получают аттестаты об общем среднем образовании, в которых не указывается, что школа находится в колонии. Кроме учебы, организованы кружки для внеклассной работы. Осужденные успевают получить до двух-трех профессий, в зависимости от срока наказания. В каникулы, выходные и праздничные дни для них проводятся культурные и спортивные мероприятия. С 2024 года осужденные смогут сдавать ЕНТ и, при успешном наборе баллов, начать онлайн-обучение в КазНИТУ по специальностям «Информационная безопасность» и «Компьютерные науки» на платной основе. Однако нынешние выпускники отказались сдавать ЕНТ. Мобильные телефоны запрещены, и связь с родственниками поддерживается через таксофоны и карты Тарлан. После освобождения или перевода в другое учреждение по достижению 18 лет, связь с осужденными и их семьями больше не поддерживается, — сообщили в пресс-службе колонии для несовершеннолетних.

В ДУИС также сообщили, что осужденным предоставляются свидания: краткосрочные — продолжительностью два часа, и длительные — на территории учреждения, длительностью до двух суток. В колонии также проводятся «Дни открытых дверей», когда родственники могут находиться со своими детьми, а также ознакомиться с условиями их проживания.

— Не ко всем осужденным приезжают родственники на свидания, так как у многих родителей или близких нет такой возможности, либо семьи неблагополучные. Те, кто приезжает, стараются поддержать своих детей. Осужденным на облегченных условиях содержания положено 24 краткосрочных и 6 длительных свиданий в год, а на обычных — 8 краткосрочных и 4 длительных. В учреждении также есть доступ к интернету для онлайн встреч, и выделен компьютер для видеосвязи с родственниками. Все осужденные содержатся в одном отряде и живут в отделениях вместимостью до 30 человек. При поступлении в колонию каждый проходит первичное психодиагностическое обследование. На основании результатов психолог составляет характеристику осужденного и дает рекомендации по дальнейшей работе с ним. Лица, нуждающиеся в особом внимании, ставятся на профилактический учет. При освобождении администрация колонии заранее уведомляет родственников, которые обычно встречают подростков. Если это невозможно, колония покупает билеты и организует доставку осужденного до места жительства. После освобождения с подростками мы больше не работаем, но власти и полиция получают уведомление об их освобождении, — сообщили в ДУИС Алматы.

В ведомстве добавили, что после освобождения бывших заключенных не бросают, с ними занимаются местные исполнительные органы.





Дети предоставлены сами себе

Фото с официальной страницы центра социального развития "Жас урпак"

В Уральске центр социального развития "Жас Урпак" занимается подростками, состоящими на учете и с девиантным поведением. Центр работает в двух направлениях: предоставляет услуги кабинета пробации и психологическую поддержку. В работе участвуют 63 ребенка. С ними занимаются теолог, психолог и социолог. Как рассказала заведующая центра Зарина Серикова, списки подростков, которые будут проходить занятия, предоставляют Абаевский отдел полиции и акимат.

— У нас под контролем дети в возрасте от 7 до 18 лет. Мы следим за посещением занятий и досугом подростков с девиантным поведением, они отмечаются у нас. Проводим занятия со специалистами, привлекаем их к участию в спортивных мероприятиях и концертах, а также организуем экскурсии в музеи. Некоторые ребята просят помочь им найти работу, и мы устраиваем их в проект "Жасыл ел". Есть дети, которые просто находились рядом в момент совершения преступления, а также девочки, запутавшиеся в своей ориентации, и дети, употребляющие или распространяющие наркотики. Некоторых из них родители избивают. Например, к нам пришла девочка, которая не стояла на учете, но пришла пожаловаться на побои от отца. Есть также дети, которые ездили в Сирию или чьи родители были там. Один мальчик ради шутки сфотографировался с автоматом, подписал фото религиозными фразами и опубликовал его в Instagram. Много девочек, носящих хиджаб, сталкиваются с проблемами в обществе. В основном, дети предоставлены сами себе, так как родители не занимаются ими. Одни работают и не имеют времени, а другие употребляют алкоголь и наркотики. При этом не всегда это связано с неблагополучными семьями. Есть родители, которые интересуются детьми и их успехами у нас, но есть и те, кто пишет отказные, но мы не имеем права их судить, — поделилась заведующая центра "Жас Урпак".

По словам руководителя центра, если к ним попадает ребенок, которого подозревают в употреблении наркотиков, сначала проводится обследование, чтобы подтвердить или опровергнуть эти подозрения. Только после этого они начинают работать с ребенком. Большинство подростков в Уральске имеют связь с наркотиками, и чаще всего это — трамадол.

— Есть дети, которые не употребляют наркотики, но просто любят гулять и бродяжничать. У нас была 12-летняя девочка, которая пила пиво, курила и проводила время на улице. Маме было все равно, так как она сама употребляла наркотики, а бабушка была больна и вскоре скончалась, а отец написал отказную. Ребенок остался сам по себе и был отправлен в спецшколу. Занятия в нашем центре проходят примерно 2-3 раза в неделю. Мы видим результаты: одна девочка, воспитываемая матерью-одиночкой, сначала не хотела посещать занятия, но теперь поступила на грант. Однако никто из детей не осознает свою ответственность за содеянное и не понимает серьезности последствий. Когда мы спрашиваем их, почему они уходят из дома, они отвечают, что просто хотят гулять. Если интересуемся, почему не идут на уроки, говорят, что не хотят. Бывали случаи, когда дети под влиянием друзей убегали из дома, заставляя родителей переживать. Мама одной из девочек приходила к нам в слезах, рассказывая, что ее дочь познакомилась с мальчиком, который употребляет наркотики, и тоже начала с ним гулять, перестав приходить домой. Есть и мальчики с внушительным списком нарушений, хотя их родители часто не понимают, почему их ребенок оказался на учете, и приходят ругаться с нами. Мы стараемся мотивировать детей, поддерживать их, — говорит Зарина Серикова.

По словам Зарины Сериковой, некоторые родители не отпускают детей учиться или требуют деньги за посещение школы, даже если сами дети хотят учиться. Специалисты центра проводят рейды и часто обнаруживают, что родители, чьи дети гуляют по ночам, не знают, где они находятся. В центре организуются консультации, проводятся экскурсии и концерты. Специалисты советует родителям быть ближе к своим детям, проводить с ними больше времени и внимательно их слушать.

Кража, мошенничество, вымогательство: чем занимаются уральские подростки

Фото из архива "МГ"

В департаменте полиции ЗКО рассказали, что за семь месяцев в области детская преступность снизилась на 20 преступлений. То есть, если в 2022 году было совершено 96 преступлений, а в 2023 году - 125, то с начала 2024 года их 55. Чаще всего преступления имущественного характера, кражи, мошенничество, грабеж, вымогательство, угон. Самому маленькому ребенку, состоящему на учете в отделе внутренних дел, 10 лет.

— Средний возраст подростков, совершающих преступления, составляет 16-17 лет. За семь месяцев этого года 14 несовершеннолетних участвовали в преступлениях, 6 из них — вместе со взрослыми. Сейчас на учете в ОВД состоит 71 подросток с девиантным поведением, 17 из них — девочки. Окружение сильно влияет на поведение детей: в детстве на них больше влияет семья, но с возрастом важную роль начинают играть друзья и сверстники. Поэтому родителям и учителям важно следить за поведением и досугом подростков, — пояснили в ДП ЗКО.

В ведомстве отметили, что важную роль в работе с подростками играют участковые инспекторы по делам несовершеннолетних. Они выявляют детей, склонных к правонарушениям, и родителей, которые не выполняют свои обязанности. Эти семьи ставят на учет и контролируют. Инспекторы также могут подготовить материалы для направления детей в специальные школы или для лишения родительских прав.

Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство в суде

По информации ювенального суда, в 2024 году было зарегистрировано всего 34 уголовных дела и 36 административных дел, касающихся прав несовершеннолетних. Основные уголовные правонарушения связаны с преступлениями против собственности, такими как кража, грабеж и мошенничество. При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического развития и другие индивидуальные особенности личности, а также влияние старших по возрасту лиц. Несовершеннолетний возраст рассматривается как смягчающее обстоятельство в совокупности с другими смягчающими и отягчающими факторами. Самому молодому осужденному было 15 лет. По приговору суда несовершеннолетний был осужден по статье 106 часть 3 УК РК за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

— Лишение свободы для несовершеннолетних может быть назначено на срок не более десяти лет. В случаях убийства при отягчающих обстоятельствах, актах терроризма или по совокупности уголовных правонарушений, одним из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах или акт терроризма, максимальный срок составляет двенадцать лет. Несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой или средней тяжести, не связанные с причинением смерти, лишение свободы не назначается. При назначении наказания учитываются возраст как смягчающее обстоятельство, а также другие смягчающие и отягчающие факторы. Важную роль также играют мнение потерпевших и возмещение ущерба, — сообщили в ювенальном суде.

В суде добавили, что в 2023 году к административной ответственности по статье 127 часть 3 Кодекса об административных правонарушениях РК за невыполнение родителями обязанностей, что способствовало совершению несовершеннолетними административных правонарушений, были привлечены 20 родителей. С начала 2024 года к ответственности привлечены три родителя.

Напомним, что одним из громких дел за прошедшее время, стало групповое изнасилование 13-летней девочки четырьмя подростками и одним совершеннолетним. Помимо нарушения неприкосновенности, детей захлестнула волна суицидов. Работа в этих направлениях продолжается.