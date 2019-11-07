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Социум

Четыре врача снова предстанут перед судом в Атырауской области

Родственники погибшей роженицы, не согласившись с решением суда первой инстанции, подали апелляционную жалобу и областной суд возобновил уголовное дело в отношении четырех врачей областного перинатального центра, передает "Ак Жайык". Фото с сайта azh.kz/ru В Атырауском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы по делу о смерти роженицы. Апелляцию подали её родственники, которые не согласились с приговором первой судебной инстанции, оправдавшей четырех врачей областного перинатального центра. Анаргуль Майлыбаева в июле 2017 года родила двойню, но сама умерла при родах. Судья с
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Четыре врача снова предстанут перед судом в Атырауской области
Родственники погибшей роженицы, не согласившись с решением суда первой инстанции, подали апелляционную жалобу и областной суд возобновил уголовное дело в отношении четырех врачей областного перинатального центра, передает "Ак Жайык".
Фото с сайта azh.kz/ru В Атырауском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы по делу о смерти роженицы. Апелляцию подали её родственники, которые не согласились с приговором первой судебной инстанции, оправдавшей четырех врачей областного перинатального центра. Анаргуль Майлыбаева в июле 2017 года родила двойню, но сама умерла при родах. Судья судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда Дина Тухфатова спросила, имеются ли у участников заседания ходатайства. Прокурор Нуржан Абилов представил свое ходатайство, где указано, что согласно результатам судебно-медицинской экспертизы №254 от 10 мая 2018 года, проведенной институтом судебных экспертиз города Астана, смерть Майлыбаевой наступила в результате бактериально-токсического шока, септицемии (сепсис) и осложнения ДВС-синдрома. Из заключения астанинских экспертов следовало, что лечебная и восстановительная тактика врачей перинатального центра была неправильной. Именно после этого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть человека". Позднее в ходе судебного разбирательства судья Мутиева назначила повторную экспертизу в Алматы – там выдали заключение, что смерть наступила в результате тромбоэмболии легких, и со стороны врачей ошибок допущено не было. Основываясь на этом, суд первой инстанции вынес оправдательный приговор. Но судья первой инстанции не объявила результаты первой экспертизы, не дала им правовой оценки, не допросила экспертов и назначила повторную экспертизу необоснованно и незаконно, считает прокурор. К тому же антикоррупционная служба по Атырауской области выявила, что руководитель перинатального центра Нысанбаев вместе с подчиненными обсуждал вопрос положительного решения судебно-медицинской экспертизы в городе Алматы. Также имеется запись, где обсуждался сбор 7 млн тенге из премиального фонда перинатального центра подсудимым Орынбасаровой, Кенжегалиеву, Жанаеву, Кульниязовой. По данному факту 3 октября 2019 года начались досудебные следственные мероприятия, у Кенжегалиева изъяты 7 млн тенге как вещественное доказательство. И все эти факты вызывают сомнение в обоснованности экспертизы в Алматы. Таким образом, прокурор Абилов ходатайствовал о назначении новой судебно-медицинской экспертизы. Выслушав мнения сторон по этому ходатайству, судья вынесла решение: для всестороннего и объективного исследования назначить повторную комиссионную судебно-медицинскую экспертизу в городе Нур-Султан в институте судебных экспертиз с привлечением высококвалифицированных специалистов другого состава, так как результаты двух предыдущих экспертиз противоречат друг другу. Судебное расследование по уголовному делу в отношении 4 врачей начинается заново. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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