Четыре врача снова предстанут перед судом в Атырауской области

Родственники погибшей роженицы, не согласившись с решением суда первой инстанции, подали апелляционную жалобу и областной суд возобновил уголовное дело в отношении четырех врачей областного перинатального центра, передает "Ак Жайык". Фото с сайта azh.kz/ru В Атырауском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы по делу о смерти роженицы. Апелляцию подали её родственники, которые не согласились с приговором первой судебной инстанции, оправдавшей четырех врачей областного перинатального центра. Анаргуль Майлыбаева в июле 2017 года родила двойню, но сама умерла при родах. Судья с