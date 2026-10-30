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Происшествия Социум

Чиновника из Уральска уволили из-за ставок

Он утверждал в суде, что аккаунт на ставки он доверил своему родственнику.
Кристина Кобина
Чиновника из Уральска уволили из-за ставок
Фото сгенерировано с помощью ChatGPT

Суд № 2 Уральска рассмотрел иск бывшего госслужащего, которого уволили из-за ставок на букмекерском сайте. Истец просил признать приказы об увольнении незаконными, восстановить его в ранее занимаемой должности и взыскать компенсацию морального вреда, сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

- Как выяснилось, на имя истца был зарегистрирован аккаунт на букмекерской платформе, где в течение 2025 года сделали 260 ставок на сумму более 3,8 миллиона тенге. Сам уволенный утверждал, что ставки делал не он, а родственник, которому он доверил доступ к аккаунту. Однако суд посчитал это неубедительным аргументом: передача доступа к своему аккаунту третьим лицам не освобождает госслужащего от соблюдения закона и ограничений на службе, - пояснили в суде.

В итоге суд полностью отказал истцу в восстановлении на работе и выплате компенсации. Решение уже вступило в законную силу.

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