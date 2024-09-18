Численность населения Атырауской области достигла 708,6 тысячи человек. Из них городское население составляет 390,6 тысячи человек, сельское – 317,9 тысячи человек.

Численность населения Атырауской области достигла 708,6 тысячи человек. Из них городское население составляет 390,6 тысячи человек, сельское – 317,9 тысячи человек.

Об этом сообщил руководитель департамента Бюро национальной статистики Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам по Атырауской области Нуржан Кумаргалиев.

— Естественный прирост населения в январе-июле этого года составил 6865 человек, а за аналогичный период прошлого года — 7425 человек. Также число родившихся в январе — июле составляет 8990 человек. К списку погибших присоединились 2125 человек. Миграционная разница составила — 2275 человек. Из них во внешней миграции — 371 человек, во внутренней — 2646 человек,—рассказал Нуржан Кумаргалиев.



