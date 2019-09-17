Многие знают, что в трубах водопровода скапливается много вредных для здоровья примесей в виде тяжелых металлов и бактерий. Если часто потреблять воду сразу из-под крана, то это может отрицательно отразиться на системах органов человеческого организма. Обеспечьте себя и своих близких чистой и полезной водой с помощью фильтра Waterlife! Фильтрованная вода - это вода, очищенная с помощью переработки через материалы для фильтрования в конструкции самого фильтра. Вода посредством фильтрации очищается от механических загрязнений и бактерий, она проходит шесть ступеней очистки с обратным осмосом.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.