ЧП на шахте в области Улытау: 7 работников оказались под завалами

В Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт", принадлежащего корпорации "Казахмыс", произошло обрушение горной массы в шахте, передает Tengrinews.kz.
Оперативную информацию о случившемся распространила пресс-служба МЧС Казахстана.
По ее данным, "за зоной обрушения остались 7 работников шахты".
Сообщается, что на место происшествия были направлены силы и средства ДЧС региона и Карагандинской области, в том числе кинологические расчеты, медицинские работки Центра медицины катастроф и психологи МЧС.
— В настоящее время спасательными отделениями ТОО "АСС Серіктес" проводится аварийно-спасательные работы, - пояснили в пресс-службе.
Указывается, что на базе Командного центра МЧС и ДЧС области Улытау развернута работа оперативных штабов. В МЧС организована горячая линия.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Между тем в "Казахмысе" рассказали подробности чрезвычайной ситуации. Согласно сообщению, опубликованному на сайте компании, обрушение горной массы произошло на шахто-проходческом тресте рудника "Жомарт".
— В результате происшествия 7 работников остались за завалом. В связи с обрывом кабелей на данный момент связи с рабочими нет, - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что в аварийно-спасательных работах задействованы силы ДЧС в количестве 21 человек и 7 единиц техники, а также к работам подключены 2 отделения АСС "Серіктес".