ЧП на шахте в области Улытау: 7 работников оказались под завалами

Согласно сообщению, опубликованному на сайте компании, обрушение горной массы произошло на шахто-проходческом тресте рудника "Жомарт".

В Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт", принадлежащего корпорации "Казахмыс", произошло обрушение горной массы в шахте, передает Tengrinews.kz.

Оперативную информацию о случившемся распространила пресс-служба МЧС Казахстана.

По ее данным, "за зоной обрушения остались 7 работников шахты".

Сообщается, что на место происшествия были направлены силы и средства ДЧС региона и Карагандинской области, в том числе кинологические расчеты, медицинские работки Центра медицины катастроф и психологи МЧС.

— В настоящее время спасательными отделениями ТОО "АСС Серіктес" проводится аварийно-спасательные работы, - пояснили в пресс-службе.

Указывается, что на базе Командного центра МЧС и ДЧС области Улытау развернута работа оперативных штабов. В МЧС организована горячая линия.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Между тем в "Казахмысе" рассказали подробности чрезвычайной ситуации. Согласно сообщению, опубликованному на сайте компании, обрушение горной массы произошло на шахто-проходческом тресте рудника "Жомарт".

— В результате происшествия 7 работников остались за завалом. В связи с обрывом кабелей на данный момент связи с рабочими нет, - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в аварийно-спасательных работах задействованы силы ДЧС в количестве 21 человек и 7 единиц техники, а также к работам подключены 2 отделения АСС "Серіктес".