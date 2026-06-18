Дело рассмотрели на заседании Совета по этике при департаменте агентства по делам государственной службы по ЗКО.

17 июня прошло очередное заседание Совета по этике. Одним из рассматриваемых вопросов стало дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела занятости и социальных программ Уральска Ерболата Каримова. По материалам дела, он назначил руководителем подведомственной организации человека, который фактически не соответствовал требованиям.

- Каримов назначил на должность директора центра ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации человека, у которого не было для этого достаточного стажа работы. Нарушение выявила прокуратура, - сообщил руководитель департамента агентства по делам государственной службы по ЗКО Даурен Хаиров.

Большинством голосов Совета по этике принято решение рекомендовать должностное взыскание в виде "предупреждения о неполном служебном соответствии за допущение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.