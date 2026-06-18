17 июня прошло очередное заседание Совета по этике. Одним из рассматриваемых вопросов стало дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела занятости и социальных программ Уральска Ерболата Каримова. По материалам дела, он назначил руководителем подведомственной организации человека, который фактически не соответствовал требованиям.
- Каримов назначил на должность директора центра ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации человека, у которого не было для этого достаточного стажа работы. Нарушение выявила прокуратура, - сообщил руководитель департамента агентства по делам государственной службы по ЗКО Даурен Хаиров.
Большинством голосов Совета по этике принято решение рекомендовать должностное взыскание в виде "предупреждения о неполном служебном соответствии за допущение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.