Этим летом рынок труда Казахстана показал значительный рост вакансий для специалистов рабочей сферы. Об этом сообщает HeadHunter Казахстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте hh.kz. Согласно данным сервиса, за летний период работодатели разместили более 21 000 новых предложений о работе — это на 24% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Где чаще всего ищут работников?
Лидером по количеству новых вакансий стал Алматы, где работодатели предложили 6 065 рабочих мест. На втором месте — Астана с 3 062 вакансиями, следом идут Караганда (1 542) и Усть-Каменогорск (1 191).
Интересно, что основной спрос на специалистов наблюдается в таких отраслях, как «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (13,3% всех вакансий) и «Розничная торговля» (12%). В этих сферах остро ощущается нехватка квалифицированных рабочих рук.
Кто ищет работу и на что могут рассчитывать?
Почти 90% резюме в рабочей сфере приходится на мужчин, однако 10% резюме поданы женщинами, что показывает, что и среди женщин есть интерес к профессиям в этой области.
Несмотря на то, что рабочие профессии зачастую не требуют высшего образования, 28% соискателей имеют дипломы вузов. Среди них даже встречаются 116 кандидатов и 148 докторов наук.
Средняя заработная плата в рабочей сфере по Казахстану составляет около 291 877 тенге. Наибольшие заработные платы предлагаются в Алматы — около 302 213 тенге, в то время как самые низкие — в Талдыкоргане, где средний уровень оплаты труда составил 219 105 тенге.
Водители, разнорабочие и редкие кадры
В числе самых востребованных профессий — водители, на которых приходится 37% от всех резюме в рабочей сфере. Следом идут упаковщики и комплектовщики (по 9%), а также разнорабочие (8%). Однако, на рынке наблюдается острый дефицит квалифицированных специалистов. Например, маляров, штукатуров, токарей, фрезеровщиков и операторов станков с ЧПУ практически невозможно найти — резюме таких профессионалов составляет менее 1%.