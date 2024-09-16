Cпрос на рабочие профессии растет на фоне дефицита редких специалистов.

Этим летом рынок труда Казахстана показал значительный рост вакансий для специалистов рабочей сферы. Об этом сообщает HeadHunter Казахстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте hh.kz. Согласно данным сервиса, за летний период работодатели разместили более 21 000 новых предложений о работе — это на 24% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Где чаще всего ищут работников?

Лидером по количеству новых вакансий стал Алматы, где работодатели предложили 6 065 рабочих мест. На втором месте — Астана с 3 062 вакансиями, следом идут Караганда (1 542) и Усть-Каменогорск (1 191).

Интересно, что основной спрос на специалистов наблюдается в таких отраслях, как «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (13,3% всех вакансий) и «Розничная торговля» (12%). В этих сферах остро ощущается нехватка квалифицированных рабочих рук.

Кто ищет работу и на что могут рассчитывать?

Почти 90% резюме в рабочей сфере приходится на мужчин, однако 10% резюме поданы женщинами, что показывает, что и среди женщин есть интерес к профессиям в этой области.

Несмотря на то, что рабочие профессии зачастую не требуют высшего образования, 28% соискателей имеют дипломы вузов. Среди них даже встречаются 116 кандидатов и 148 докторов наук.

Средняя заработная плата в рабочей сфере по Казахстану составляет около 291 877 тенге. Наибольшие заработные платы предлагаются в Алматы — около 302 213 тенге, в то время как самые низкие — в Талдыкоргане, где средний уровень оплаты труда составил 219 105 тенге.

Водители, разнорабочие и редкие кадры

В числе самых востребованных профессий — водители, на которых приходится 37% от всех резюме в рабочей сфере. Следом идут упаковщики и комплектовщики (по 9%), а также разнорабочие (8%). Однако, на рынке наблюдается острый дефицит квалифицированных специалистов. Например, маляров, штукатуров, токарей, фрезеровщиков и операторов станков с ЧПУ практически невозможно найти — резюме таких профессионалов составляет менее 1%.



