Өңірде кабель зауыты мен аяқкиім кәсіпорны ашылады
Кабель шығаратын кәсіпорын, құс фермасы, былғары аяқкиім өндірісі және тағы басқалар. Өңірде осындай су жаңа жобалар іске қосылмақ. Жаңа өндіріс желілеріне отандық және шетелдік инвесторлар қаржы құйып отыр. Екінші жартыжылдықта 10 өнеркәсіптік жоба алғашқы өнімін шығара бастайды. Бесжүзге тарта жұмыс орны ашылады. Өңір жаңа технологиялық-инвестициялық жобаларға сусап отыр. Бұл жақын арада мүмкін болады дейді мамандар. Қазіргі құбылмалы қаржы нарығында бірлескен кәсіпорындар ғана түрлі қатерлерге төтеп беріп келеді. Жыл басынан бері облыста 4 бірлескен кәсіпорын құрылған. Мәселен, «Стеклосерви