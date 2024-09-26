В мессенджере WhatsApp распространяется информация о том, что пострадавшим от паводка дачникам, чье жилье было не единственным, выделяется помощь от акимата.

– Девочки-дачницы, чье жилье было под затоплением, но это было не единственное жилье! В акимате города было решено выделить этим дачникам материальную помощь на ремонт домика. На первом этаже городского акимата в окошке №8 принимают документы. Работают они с 9:00 до 13:00, затем перерыв с 13:00 до 14:30 и дальше до 19:00. С собой нужно взять ксерокопию удостоверения личности, снять план дома, если он есть, акт на земельный участок или акт купли-продажи и в произвольной форме пишите заявление. Бланк дают там. Кого заинтересовала эта информация, можете съездить и сдать документы. Хоть какая-то, но будет помощь, - говорится в аудиорассылке.

Однако в городском акимате опровергли эту информацию.

– В социальной сети WhatsApp распространяется недостоверная информация о том, что материальную помощь получат граждане, чьи дома были затоплены во время наводнения в Уральске и у которых есть в собственности другое жильё или несколько домов. Данная информация не соответствует действительности. Просим горожан не верить подобным сообщениям и обращаться только к проверенным и официальным источникам информации, - сообщили в городском акимате.



