Инцидент произошел 20 сентября. По информации департамента полиции региона, начато досудебное расследование по факту угроз или насильственных действий в отношении представителя власти началось досудебное расследование.

Дебошир напал на медиков и ранил полицейского в Мангистау

В Мангистауской области дебошир напал на сотрудников машины скорой помощи и ранил полицейского, сообщает "Лада".

Инцидент произошел 20 сентября. По информации департамента полиции региона, начато досудебное расследование по факту угроз или насильственных действий в отношении представителя власти началось досудебное расследование.

— Установлено, что правонарушитель был в нетрезвом состоянии и оказал сопротивление полицейским. Стражу порядка оказали медицинскую помощь. Назначена экспертиза, ведутся необходимые всесторонние следственные действия. Нападавшего водворили в изолятор временного содержания, — сообщили в полиции.

В пресс-службе областной станции скорой и неотложной помощи рассказали, что в 14:52 поступил вызов от 40-летней женщины. Она сообщила, что её друг ударил её стеклом по голове. У неё началось кровотечение. На место происшествия была направлена бригада медиков, которые по пути сообщили о ситуации в полицию через канал "102".

По прибытии на место, друг пострадавшей разбил стекло медицинского автомобиля и напал на фельдшеров, а также ранил прибывшего на место полицейского.

При осмотре 40-летней женщины, позвонившей в скорую, повреждений выявлено не было. Бригада скорой помощи не пострадала.











