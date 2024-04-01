Подросток умер на чемпионате ММА в Актау

На чемпионате Мангистауской области по ММА юноше стало плохо. Он упал во время поединка, в региональной федерации Nomad MMA.

Сотрудники спортивного комплекса оказали парню первую медицинскую помощь, после чего на место происшествия приехала скорая помощь. К сожалению, несмотря на их усилия, спасти молодого человека не удалось.

— Перед началом турнира тренер при подаче заявки предоставил медицинскую справку, подтверждающую готовность участника к соревнованиям, – рассказали в федерации.

В настоящее время идет расследование, в рамках которого компетентные органы изучат все обстоятельства произошедшего.