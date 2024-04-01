Паводок в ЗКО: на многих реках уровень воды приблизился к опасной отметке

Большая вода продолжает затапливать Западно-Казахстанскую область. В пригороде Уральска проходит эвакуация. Топит дома, школы, магазины, жители потеряли скот. Начиная со второго апреля в области ожидается значительное повышение температуры воздуха до отметки в +20 градусов. Погода способствует началу активного весеннего паводка на реках. Уровень воды на реках превышает опасных отметок, при которых возможны разливы и подтопления.

Последние данные от РГП "Казгидромет" указывают на серьезность ситуации. Сегодня ночью был зафиксирован существенный прилив воды в речные системы области.

Опасный уровень воды на реках ЗКО:

Река Илек село Чилик в Шынгырлауском районе опасный уровень воды 750 сантиметров, на 1 апреля уровень воды составляет 788 сантиметров.

Река Деркул село Белес район Байтерек опасный уровень 650 сантиметров, на данный момент уровень составляет 673 сантиметра.

К опасной отметке также приближаются реки: