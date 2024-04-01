По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, стражи порядка круглосуточно охраняют общественный порядок и имущество граждан в населенных пунктах, где произошел паводок. Напомним, в Уральске и в четырех районах области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

У 49 эвакуированных жителей села изъято 68 единиц гражданского оружия для временного хранения. Всё оружие хранится в отделах полиции.

– Сотрудники полиции установили круглосуточные дежурства и ведут работу по обеспечению безопасности и защиты имущества граждан в эвакуированных населенных пунктах. В этих местах, где произошло наводнение, фактов хищения чужого имущества не зарегистрировано, - уточнили в полиции.

Для защиты имущества граждан задействовано 90 сотрудников и 16 единиц техники.



