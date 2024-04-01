Ранее эту инициативу озвучил аким области Асхат Шахаров на сессии областного маслихата. Депутаты предложение поддержали.

Таким образом, с сегодняшнего дня в Актобе начал действовать бесплатный проезд для пенсионеров и инвалидов третьей группы. Отметим, проездные карты им менять не нужно, поскольку уже имеющиеся на руках перейдут на бесплатный тариф автоматически. Если же на карте остались деньги, то их в любое удобное время можно перевести на любую другую проездную карту.

Необходимо отметить, что льготные карты на бесплатный проезд, также как и обычные, необходимо прикладывать к установленным в автобусах планшетам оплаты. До этого дня городскими маршрутами бесплатно пользовались лица, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, граждане имеющие первую и вторую группу инвалидности, а пенсионеры ездили с 50 %-ной скидкой.