Знание английского открывает много перспектив. Крепкие знания по нему на уровне Advanced может дать только репетитор по английскому. А вот для общения на бытовом уровне, например, в путешествии, может быть достаточно и В2 или даже В1.

Топ-10 фраз для неформального общения

Они пригодятся для общения с приятелями и знакомыми, причем как теми, с кем знакомы недавно, так и теми, с кем уже завязались хорошие отношения:

Топ-15 фраз для обращения к незнакомым людям

Особенно в таких ситуациях нужно выучить определенные фразы, если у вас есть специфические вопросы, как например, предпочтение вегетарианской пищи или что-то другое. Это поможет избежать неловких ситуаций.

Здесь представлены лишь основные фразы. Важно понимать, что их мало для полноценного общения. Поэтому обязательно стоит продолжать обучение английскому языку, разбирать грамматику и расширять лексический запас. Чем выше будет ваш уровень владения иностранным, тем увереннее себя можно ощущать при меньше при разговоре с иностранцами в самых разных ситуациях.