КНПК предлагает Правительству незамедлительно упорядочить использование земель сельскохозяйственного назначения, поставив главной целью повышение ее продуктивности в интересах благосостояния общества.

Подводя итоги проделанной работы, депутат Мажилиса Жамбыл АХМЕТБЕКОВ отметил, что КНПК уже прочно закрепилась в обойме ведущих политических партий республики и ведет активную работу с электоратом. - Социально-экономическую ситуацию в Казахстане, на которую отрицательно повлияло резкое падение мировой ценовой конъюнктуры, на энергоресурсы сейчас можно охарактеризовать, как стабильную, - подчеркнул депутат Ахметбеков. - Несмотря на определенные издержки, Правительство сумело стабилизировать обстановку, не допустить резкого и глобального повышения цен на предметы первой необходимости, удержать под контролем социально-политическую сферу…. Однако есть вещи, на которые оптимизма уже не хватает. Риски ухудшения ситуации, роста протестных настроений, которые могут возникнуть в силу каких-либо ошибок исполнительной власти, всегда остаются актуальными. - В этих условиях необходимо, на мой взгляд, сохранять политическое благоразумие, - уверен мажилисмен. - Наша партия должна четко понимать всю долю политической ответственности перед нашими соотечественниками, а также последовательно и принципиально выступать против ухудшения социально-экономического положения казахстанцев. С учетом современных реалий, ключевой темой коммунисты называют земельную проблему. Еще в начале текущего года через депутатские запросы, они подняли вопрос о недопустимости продажи земель сельскохозяйственного назначения. Сейчас коммунисты создали свою программу по улучшению использования земельных ресурсов республики. - Земля не может быть предметом торгов и частной собственности, – утверждает лидер фракции «Народные коммунисты» Владислав КОСАРЕВ. - Наши рыночные принципы пока не созрели до уровня ответственности собственника перед обществом.Резюмируя пленум КНПК, можно сказать, что данное мероприятие, практически приуроченное к 99-ой годовщине Великого Октября, полностью выполнило возложенную на него миссию. Подведение итогов показало, что казахстанским коммунистам есть к чему стремиться. А еще, что на полпути они не остановятся.

Новости компаний.

www.knpk.kz