Мы ждем вас по адресу: ул. Ихсанова, 135 (напротив ресторана «Звезда). Тел.: 31-00-31, 27-07-22, 8 777 421 31 04, 8 775 688 88 97. e-mail: [email protected]

Новый частный ясли-сад открылся по улице Ихсанова, 135 в самом центре города.Дружный коллектив детского сада постарался создать для развития малышей самые лучшие условия. – Наш детский сад оборудован так, чтобы детям было тепло и уютно, интересно и безопасно, – говорит– Группы в детском саду разновозрастные и малочисленные, таким образом, воспитатель не оставляет ни одного ребенка без должного внимания. Мы принимаем детишек от 1 года до 3,5 лет. Садик рассчитан на 80 детей, работает с 7 до 19 часов в будние дни.Детский сад оснащен всем необходимым для комфортного пребывания малышей. Здесь есть уютные и светлые игровые комнаты и терраса, спальни и специально оборудованная туалетная комната.Удобная детская мебель, множество игрушек, современные наглядные учебные материалы будут способствовать адаптации и общему развитию детей. - Наши профессиональные воспитатели прежде всего будут учить ребенка делать первые шаги к самостоятельности в жизни, общению со сверстниками, - рассказывает Мария КУАНЫШКАЛИЕВА. – В саду также работают психолог и медработник, предусмотрены один раз в неделю занятия с логопедом. Проводятся обязательные занятия физкультурой, обучение трем языкам - казахскому, русскому и английскому, музыке и хореографии.Особое внимание уделяется здоровой пище для ребенка: пятиразовое сбалансированное питание только из качественных продуктов, а для детей с аллергией диет–повар готовит еду по индивидуальному меню.Родители могут не беспокоиться о безопасности своего малыша, так как ведется видеонаблюдение во всех комнатах, а сама территория ясли-сада хорошо охраняется.- Специалисты садика позаботятся о том, чтобы время, проведенное вне дома, прошло для каждого ребенка с пользой в атмосфере заботы и внимания, - говорит Мария КУАНЫШКАЛИЕВА. - Приводите к нам малыша, и мы воспитаем настоящего хозяина своей жизни.На правах рекламы.