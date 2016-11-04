Фото из архива "МГ" По словам, с каждым годом желающих сдать кровь становится больше. - Люди охотно идут сдавать кровь, радует, что есть желающие помочь другим. Проблемы возникают с частными компаниями, так как они неохотно сотрудничают с нами. Но есть и те, кто охотно помогают нам в пополнении банка крови - это работники завода «Зенит», «Казпочты» и управления госдоходов. У банка крови достаточно запасов, но его всегда необходимо пополнять, так как мы должны быть готовы к любой ситуации. Недавно, например, у нас был случай, когда кровь срочно понадобилась роженице из перинатального центра. Но не просто кровь, а ее компоненты. На нашу просьбу откликнулись 11 человек, и из их крови мы собрали все необходимые компоненты для роженицы, - пояснила Зинара КЕНЖИГАЛИЕВА. Как рассказывает заведующая, одной из проблем является то, что для казахстанских доноров государством практически не предусмотрено никаких привелегий, тогда как в России, например, доноры пользуются льготами на коммунальные услуги, на проезд в общественном транспорте и получают хорошее денежное поощрение. - У нас донор получает всего 533 тенге, конечно же, это очень мало. Неоднократно наше руководство писало письма в вышестоящие инстанции для обсуждения повышения денежного поощрения донорам, но пока изменений никаких нет. Хотелось бы, чтобы в нашей стране подняли престиж донора, - говорит Зинара КЕНЖИГАЛИЕВА. - А до людей хотелось бы донести, что благодаря новому современному оборудованию и препаратам, сегодня процесс взятия крови происходит быстро, безболезненно и качественно. Многие боятся идти сдавать кровь, думая, что могут заразиться, но это не так. Все оборудование у нас одноразовое, и после использования донором оно сжигается. В Центре крови отметили доноров, которые сдавали кровь более 100 раз. 51-летний Юрий ЧАХАЛИДИЙ сдал кровь 262 раза, Александр ПОДЛИПАЛИН 142 раза, Булат ДАВЛЕТКАЛИЕВ 116 раз. - Первый раз я стал донором еще в армии, и уже с 1995 года начал постоянно сдавать кровь. Для меня это абсолютно нетрудно, а многим людям необходима помощь. Я всегда рад откликнуться, когда меня просят сдать кровь, - рассказал постоянный донор областного банка крови Юрий ЧАХОЛИДИЙ. У Юрия частная организация. Он женат и воспитывает двоих детей, а один из его сыновей тоже ходит сдавать кровь вместе с отцом. Мужчина считает, что помогать другим - абсолютно нормально. Всего же начиная с 1995 года Юрий сдал кровь 262 раза по 450 мл, а это составляет 117,9 литров.Донор Юрий ЧАХАЛИДИЙ