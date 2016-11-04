Юрий ЧАХАЛИДИЙ начал сдавать кровь в 1995 году, в общей сложности за 21 год мужчина сдал 117,9 литров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам заведующей отделением комплектования донорских кадров Центра крови Зинары КЕНЖИГАЛИЕВОЙ, с каждым годом желающих сдать кровь становится больше. - Люди охотно идут сдавать кровь, радует, что есть желающие помочь другим. Проблемы возникают с частными компаниями, так как они неохотно сотрудничают с нами. Но есть и те, кто охотно помогают нам в пополнении банка крови - это работники завода «Зенит», «Казпочты» и управления госдоходов. У банка крови достаточно запасов, но его всегда необходимо пополнять, так как мы должны быть готовы к любой ситуации. Недавно, например, у нас был случай, когда кровь срочно понадобилась роженице из перинатального центра. Но не просто кровь, а ее компоненты. На нашу просьбу откликнулись 11 человек, и из их крови мы собрали все необходимые компоненты для роженицы, - пояснила Зинара КЕНЖИГАЛИЕВА. Как рассказывает заведующая, одной из проблем является то, что для казахстанских доноров государством практически не предусмотрено никаких привелегий, тогда как в России, например, доноры пользуются льготами на коммунальные услуги, на проезд в общественном транспорте и получают хорошее денежное поощрение. - У нас донор получает всего 533 тенге, конечно же, это очень мало. Неоднократно наше руководство писало письма в вышестоящие инстанции для обсуждения повышения денежного поощрения донорам, но пока изменений никаких нет. Хотелось бы, чтобы в нашей стране подняли престиж донора, - говорит Зинара КЕНЖИГАЛИЕВА. - А до людей хотелось бы донести, что благодаря новому современному оборудованию и препаратам, сегодня процесс взятия крови происходит быстро, безболезненно и качественно. Многие боятся идти сдавать кровь, думая, что могут заразиться, но это не так. Все оборудование у нас одноразовое, и после использования донором оно сжигается. В Центре крови отметили доноров, которые сдавали кровь более 100 раз. 51-летний Юрий ЧАХАЛИДИЙ сдал кровь 262 раза, Александр ПОДЛИПАЛИН 142 раза, Булат ДАВЛЕТКАЛИЕВ 116 раз. - Первый раз я стал донором еще в армии, и уже с 1995 года начал постоянно сдавать кровь. Для меня это абсолютно нетрудно, а многим людям необходима помощь. Я всегда рад откликнуться, когда меня просят сдать кровь, - рассказал постоянный донор областного банка крови Юрий ЧАХОЛИДИЙ. У Юрия частная организация. Он женат и воспитывает двоих детей, а один из его сыновей тоже ходит сдавать кровь вместе с отцом. Мужчина считает, что помогать другим - абсолютно нормально. Всего же начиная с 1995 года Юрий сдал кровь 262 раза по 450 мл, а это составляет 117,9 литров. Донор Юрий ЧАХАЛИДИЙ Донор Юрий ЧАХАЛИДИЙ Юлия ЧУЖОВА