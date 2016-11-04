До настоящего времени у жителей поселков им.Дины Нурпеисовой, 3-ий разъезд и Ганюшкино была актуальна проблема с поездками в областной центр. Дело в том, что эти населенные пункты расположены на казахстанско-российской границе в трехстах километрах от Атырау. Из-за того, что трасса международного назначения "Астрахань-Атырау" находится в плачевном состоянии, сельчанам приходилось добираться до областного центра проходящими поездами, однако, пассажиров берут не все. С недавнего времени, после того как жители обратились за помощью к властям, их вопрос решили. Теперь к составу Атырау-Астрахань добавили два прицепных вагона. - Раньше уехать в областной центр было проблемно, ночью нанимали такси и отправлялись на соседнюю станцию или в районный центр. Теперь все намного проще, можно приобрести билет в кассе и спокойно отправиться в Атырау на поезде, - рассказал житель села им.Д. Нурпеисовой Алимгали ИЗМАЙЛОВ.