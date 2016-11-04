Свои названия поменяют станции "Шипово", "Ростошский" и "Чингирлау", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ"   Как сообщается на сайте министерства инвестиций и развитию, 90 железнодорожных станций в Казахстане сменят свое название. - В Астане состоялось очередное заседание Республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК, где были обсуждены вопросы переименования железнодорожных станций Казахстана. По результатам заседания комиссии было решено сменить название 90 станций. Необходимо отметить, что было предложено сменить название 92 станций, из них 87 станций предложило АО «НК ҚТЖ», 5 акимат Панфиловского района Алматинской области. Вопрос смены названий 2 станций (Пешковка, Глубокое) отправлен на доработку, - говорится в сообщении МИР. Как стало известно, в ЗКО свои названия поменяют три станции. Так, железнодорожная станция "Шипово" станет "Таскала", станция "Ростошский" было решено переименовать на "Белес", а "Чингирлау" станет "Шыңғырлау". В Актюбинской области переименование также коснется трех станций. "Биршогыр" станет "Бершүгір", "Кимперсай" - " Кемпірсай", а "Киргильда" будет переименована в "Әлімбет". В Мангистауском отделении железной дороги свои названия сменят станции "Мангышлак" на "Маңғыстау" и "Ералиево" на "Қарақия". С полным списком переименований можно ознакомиться здесь.