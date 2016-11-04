После частичного обрушения общежития по улице Баймуханова его жительница Жамал БИСЕНГАЛИЕВА уже второй год не может отстоять свои права и доказать, что квартира, выделяемая инвалиду, должна иметь просторные двери, а пандус при въезде в подъезд должен иметь соответствующие стандарты. В знак протеста женщина полгода прожила на улице возле своего старого обрушившегося дома. Спала на железной кровати, которую впоследствии украли. С наступлением холодов инвалида забрала к себе дочь, у которой она проживает и по сей день. - В 2015 году мне дали однокомнатную квартиру в микрорайоне Нурсая, но я даже не смогла заехать в нее, потому что пандус был настолько высоким и крутым, что меня на коляске родные не смогли поднять даже на первый этаж. В Нурсае все первые этажи находятся на уровне вторых. Да и дверные проходы в квартире были совсем не рассчитаны для инвалидов-колясочников, - рассказывает Жамал БИСЕНГАЛИЕВА. На просьбу человека с ограниченными возможностями приспособить жилье для проживания в городском отделе ЖКХ ответили отказом. В итоге женщина была вынуждена отказаться от квартиры и подать заявление в Верховный суд, где ей также отказали. Как рассказали корреспонденту портала "Мой ГОРОД" в городском акимате, гражданам, оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации, были предоставлены квартиры в 240-квартирном доме №14 микрорайоне Нурсая. По официальной информации, гражданке Бисенгалиевой Ж.К. как инвалиду 1 группы при переселении выделена квартира №87 по адресу: мкр.Нурсая ул.14, дом №14, на первом этаже. Однако заселяться в эту квартиру Бисенгалиева Ж.К. отказалась, после чего она и еще четверо других жителей общежития начали долгие судебные тяжбы. Согласно решению городского суда от 27 августа 2015 года, иск аппарата акима города о принудительном прекращении права собственности, выселении из общежития и вселении в предоставленные квартиры удовлетворен полностью. В апелляционной судебной коллегии, куда обращалась Бисенгалиева, он оставлен без изменения. - Бисенгалиева Ж.К., Саралиева М., Аймагамбетова П., Ильясова Н., Ажигулова А. дошли с апелляцией до Верховного суда, но решение городского суда от 27.08.2015г. оставлено без изменений и имеет силу, - говорится в официальном ответе на запрос портала. В настоящее время Жамал БИСЕНГАЛИЕВА вместе с дочерью и внуком вынуждена обходить все инстанции с просьбой оказать помощь в разрешении ее вопроса, так как впереди зима, а жить на улице инвалиду-колясочнику не хочется. Кроме того, у женщины на руках нет даже ключей от собственной квартиры, в которую, по словам соседей, уже успели заселить других людей.