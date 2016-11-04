Единственное место, куда могут обратиться пострадавшие женщины - это местный центр адаптации, в котором уже сегодня не хватает мест. Все те, кто находится в нем, оказались жертвами бытового насилия. Одна из женщин попала сюда после 10 лет брака. С тремя детьми ей пришлось уйти из дома, потому что муж начал пить и дело дошло до побоев. - Муж начал пить, избивать меня, я постоянно убегала от него с детьми. Дело до суда дошло, потому что он житья не давал, дома постоянно скандалы были, по квартирам приходилось ходить, - рассказала одна из жертв насилия. Эти женщины не показывают лица и не хотят раскрывать своего имени. Они боятся, что супруги найдут их. Другойуже более 70 лет, но вместо заслуженного отдыха ей приходится скитаться по приютам. - По словам женщины, дети уговорили её продать собственную квартиру и, распорядившись вырученной суммой, оставили старушку без жилья. Таких историй очень много, - рассказывает. - Все женщины, поступившие к нам, подвергались бытовому насилию. Многие женщины терпят это на протяжении многих лет. Когда мы спрашиваем, зачем вы это терпели, они отвечают, что не знали о существовании центра, в который можно обратиться за помощью. Стоит отметить, что за последние 6 лет на почве бытовых ссор совершено свыше 60 убийств, более 70 фактов нанесения телесных повреждений, несколько семейных драм стали причиной суицидов. В результате семейно-бытовых ссор только с начала нынешнего года распалось порядка 130 пар. Между тем, сотрудники прокуратуры бьют тревогу и говорят о необходимости создания дополнительного кризисного центра. - К сожалению, в области сегодня функционирует один кризисный центр, где оказывается социальная и психологическая помощь женщинам, пострадавшим от насилия. Однако в данном центре могут находиться не более 10 женщин, кроме того он действует только по городу Уральску, и на сегодняшний день стоит острая проблема создания аналогичного учреждения на областном уровне, - говорит. Представители кризисного центра также говорят о нехватке мест. Но решение о создании дополнительного центра должно быть принято на законодательном уровне. Тогда станет возможным охватить помощью гораздо большее количество людей.