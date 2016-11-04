В ночь на 4 ноября сотрудники водной полиции ДВД Атырауской области во время операции "Браконьер" задержали браконьеров с тонной выловленного сазана, передает корреспондент "Мой ГОРОД".

Факт незаконного вылова рыбы был выявлен во время рейда в районе поселка Забурунье, уже давно снискавшего себе славу "браконьерского". Он расположен в 170 километрах от областного центра. Наличие такого количества рыбы задержанные, которые оказались жителями этого населенного пункта, объяснили промыслом одного из кооперативов.

Документы и разрешение на вылов у нарушителей отсутствовали. Моторная лодка типа байда вместе с рыбой и браконьерами была отбуксирована в областной центр для принятия мер.

- Вся изъятая рыба будет передана в специализированное предприятие для последующей реализации в доход государства, сообщил начальник водной полиции Серик ЖАНУЗАКОВ.

Ерлан ОМАРОВ