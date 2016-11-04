За 8 месяцев работы сервисы mobi TV, mobi music и Bookmate от activ были значительно усовершенствованы, благодаря активной работе с обратной связью от их подписчиков.

Лидер по подпискам – сервис mobi music, к которому подключились рекордные 90 тысяч абонентов компании. Смотреть любимые ТВ программы с мобильных устройств через сервис mobi TV предпочитают 16,5 тысяч абонентов компании. А читать книги онлайн или скачивать их на свои смартфоны предпочитают 27,5 тысяч подписчиков сервиса Bookmate от activ.В сервис mobi music добавлено кэширование треков, которое позволяет быстрее загружать треки, а в качестве его редактора начал работу известный казахстанский диджей Рустам Оспанов. Был заключен ряд соглашений с правообладателями. В результате чего для прослушивания стали доступны как казахстанские исполнители, например, Галымжан Молданазар,«Ninety One», так и российские артисты лейбла Black Star. В ближайших планах по развитию сервиса mobi music - запуск механизма рекомендаций, который позволит персонализировать музыку и предлагать релевантный контент в зависимости от предпочтений пользователя. Кроме того, абонентам activ, подключенным к тарифным планам «Активный Start», «Активный Light», «Активный Drive», «Активный Boom» и «Активный Pro», предоставлен безлимитный доступ для прослушивания и скачивания почти 2 миллионов композиций на mobi music при успешном списании абонентской платы по тарифным планам*. При этом трафик, необходимый для прослушивания или скачивания музыки на сервисе mobi music не тарифицируется. Сервис mobi TV получил обновленный дизайн приложения и доработанный функционал сохранения паузы. Была улучшена производительность и скорость работы, благодаря чему приложение не расходует заряд батареи в фоновом режиме. В приложение добавлена дополнительная кнопка для отключения трансляции через Chromecast в полноэкранном режиме, а также улучшена совместимость с iOS 10. Кроме того, теперь сервис mobi TV доступен на Smart TV Samsung. Также абонент может платить и смотреть дополнительный ТВ пакет без привязки к «Стартовому» пакету. В дополнение была снижена стоимость пакета «Стартовый» на mobi TV, которая теперь составляет всего 7 тенге в день. При этом за эту стоимость стал доступен канал «Setanta Казахстан»*, который транслирует матчи Английской Премьер Лиги по футболу. Еще одно удобное для абонентов дополнение – это включение сервиса mobi TV в тарифные планы линейки «Престиж», на которых интернет трафик до 5 Гб не тарифицируется и предоставляется при успешном списании абонентской платы. В тарифные планы «Престиж 2», «Престиж 3» и «Престиж 5»* включен пакет «Стартовый» с 34 каналами. А в тарифные планы «Престиж 7» и «Престиж 9» включен пакет «Оптимальный» с 64 каналами*. При этом самыми популярными телеканалами среди всех подписчиков mobi TV в октябре стали «31 канал», «Setanta Казахстан», «Седьмой канал» и «Первый канал Евразия». А совокупное время просмотра mobi TV в октябре составило почти 20 тысяч часов. Сервис Bookmate от activ также стал частью тарифных планов линеек «Престиж»* для абонентов Kcell и «Активный Pro» для абонентов activ. Кроме того, в них появились полки TEDxAlamty «Между небом и землей», а также таких популярных казахстанских проектов, как «The Steppe» и «Buro 24». «После вывода на рынок новых линеек тарифных планов «Престиж» и «Активный» и в большей степени благодаря коммерческому запуску сети 4G, мы видим значительный рост подписок на нашу развлекательную линейку. Все эти месяцы команда разработчиков находилась в постоянном режиме обратной связи с ее пользователями. Благодаря этому наши развлекательные сервисы прошли большую эволюцию, чтобы стать по-настоящему комфортными для наших абонентов. Также мы видим, что действительно качественный контент меняет привычку пользоваться «пиратскими» музыкой, фильмами, книгами. Мы продолжим совершенствовать наши сервисы, чтобы еще больше расширить возможности наших пользователей», - отметил Арти Отс, главный исполнительный директор АО «Кселл». Скачать приложения для подключения mobi TV, mobi music и Bookmate от activ можно на App Store и Play Market.Лицензия № ДС0000270 от 08.06.1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. На правах рекламы.